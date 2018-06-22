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22.06.2018 20:54
Руки ампутационной реформы
На экране появился лысоватый мужчина с глазами-бусинками. Ведущий всероссийского ТВ: «Инициатива правительства требует честной поддержки. Впереди большая ампутационная реформа. Нам предстоит большая работа. Двурукие не могут больше кормить безруких. Только однорукость сможет обеспечить баланс и выживание будущих поколений. Очевидно, что две руки делают человека неповоротливыми, он подвержен риску! Двурукие имеют на 10 процентов выше вероятность заразиться малярией. Ведь, вдумайтесь: площадь тела у двуруких за счет ненужной второй руки выше на 10 процентов! Это значительно увеличивает возможность заразного укуса малярийным комаром!»

– Спасибо за этот убедительный довод, – ответил ведущему Зюганов. – Но мы против антинародного предложения Правительства о ампутации левой руки с 16 лет. Нужно ампутировать не левую, а правую руку. И нужно разгонять весь этот праволиберальный блок Правительства Медведева! Наша фракция выступает за ампутацию исключительно правой руки. И делать это надо только с 18 лет. Это выгодно всем нам! Это выгодно молодежи, потому что подоходный налог ради обеспечения безруких не увеличится. Одноруким — тоже выгодно, потому что дает возможности, когда можно работать и зарабатывать больше. Однорукие работают одной рукой значительно эффективней двуруких. Это дорожная карта к удвоению ВВП! Ампутация правой руки позволит отсрочить появление у человека комплексов, связанных со случайной потерей руки. Это поставит преграду бессмысленному рукоблудству.  В большинстве своем, люди случайно потерявшие руку, так и не начинают жить полной грудью и достаточно быстро превращаются в брюзжащих отщепенцев.

Слегка отодвигая Геннадия Андреевича появляется всегда-на-одно-лицо представитель «Единой России»:

– Критика ампутационной реформы со стороны парламентской оппозиции — некомпетентность и дешевый популизм. В стране растет общий дефицит бюджета от оставшихся двуруких. Спасение от разрушительного кризиса только одно — снижение государственных обязательств перед безрукими. Безруких с каждым годом все больше. К этому привела антиобщественная и антихристианская традиция современных девушек предохраняться от беременности.

Перед микрофоном скопилась очередь. Телевизионная студия чудесным образом трансформировалась в зал заседаний Госдумы. Появляется спикер:

– У нас нет выбора — либо мы проводим ампутационную реформу, либо сильно поднимаем налоги. План ампутации — мягкий и даже нежный. Как верно сказал наш любимый актер господин Безруков – вторая рука только мешает комфортно жить. Евреи обрезают мальчиков при рождении. Экономят бюджет для будущих поколений! Мы что хуже? Надо идти дальше!  
И еще. Ампутационная реформа совпадает с повышением продолжительности жизни в стране. Ведь, известно что однорукие живут значительно дольше двуруких! Об этом нам убедительно говорит ВЦИОМ и министерство здравоохранения.

На самой убедительной ноте трансляция прерывается. На экране появляется рекламная заставка. На фоне лугов и березок диктор вкрадчивым голосом объявляет населению: «Президент в проработке ампутационной реформы не участвует»

Тут я проснулся. Но уже другой…


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