В психушку под прослушку

Отставной офицер ВМФ по совету адвоката сбежал от приговора в психиатрическую больницу. Вынимать Александра Кушнарева пришлось военной контрразведке, которая подслушала телефонные переговоры.

Красногвардейский суд Петербурга 22 июня заочно арестовал опасного капитан-лейтенанта, дававшего бой спецназу ФСБ «Град» и морской пехоте. Адвокат тщетно пытался доказать, что его клиент по-настоящему бьется головой о стену и нуждается в психиатрической помощи. Судья дала понять, что не очень любит лукавство.

С делом Кушнерова зампредседатель Красногвардейского райсуда Светлана Карлова планировала расправиться сегодня, 22 июня. Неделю назад закончила судебное следствие, оставались прения и приговор.

Коридор пятого этажа шагами мерял человек в штатском. Он едва заметно ухмылялся, когда адвокат Руслан Денисов охотно рассказывал телевизионщикам о психических проблемах своего подзащитного.

«По-вашему, он невменяем, да?» – сделала вывод съемочная группа.

Самого Кушнерова не было, и устав ждать, судья начала заседание.

– Мне секретарь доложила, что подсудимый отсутствует. Почему? – обратилась она к адвокату.

– При подъезде к суду, – неуверенным голосом начал Руслан Иванович, – мне сообщили, что мой подзащитный по скорой направлен в психиатрическую больницу.

– Кто сообщил? – как бы ненароком поинтересовалась судья. – Супруга подсудимого? Ее фамилию, имя, отчество, пожалуйста.

Адвокат назвал.

– Какие-то подтверждающие госпитализацию документы у вас есть? – в надежде спросила Карлова.

– Ну откуда? – с легким вызовом ответил защитник. – Я только что по телефону получил информацию.

Судья недобро поправила очки:

– В адрес суда поступили рассекреченные сведения, добытые оперативным путем. Предлагаю с ними ознакомиться, – и передала печатные файлы адвокату и прокурору.

Взгляд Руслана Денисова скользил по строчкам. Его лицо приобретало пунцовые нотки. Он был, можно сказать, ошарашен.

Судя по репликам, материалы в суд предоставили сотрудники военной контрразведки. В них содержалась стенограмма телефонных переговоров Денисова с его клиентом Кушнаревым. Из нее следовало, что защитник предложил тому укрыться от прений и приговора в психиатрической больнице.

Дело Кушнарева расследовалось с февраля 2017 года. Он, полагает обвинение, выкрал из хранилища Ржевского полигона миномет за 760 тысяч рублей и оставил военным записку: дескать, если хотите вернуть оружие, принесите сто тысяч под мост Александра Невского. Командир части обратился в ФСБ. Кушнарев встретил ведомственный спецназ «Град» светошумовыми гранатами.

Находясь под домашним арестом, бывший капитан-лейтенант авианосца «Адмирал Кузнецов» обворовал патриотический клуб «Валькирия», а в августе снова навестил «ржевских», устроил стрельбу и дал бой морским пехотинцам.

В его гараже нашли осколочную мину-ловушку и арестовали. В феврале 2018-го предельный срок изоляции истек, Кушнарева отпустили под подписку.

После освобождения Александр без опеки не остался. Оперативники Управления ФСБ по Балтийскому флоту предусмотрительно добились санкции на прослушку Кушнарева, который, говорят, указывал свидетелям, какие показания давать, и принимал «психиатрические» советы адвоката по затягиванию процесса.

В ночь на 22 июня, судя по стенограмме, состоялась инсценировка. Жена Кушнарева позвонила по «03» и сообщила, что муж бьется головой. Приехала психиатрическая бригада. За ней терпеливо следили оперативники. Медики повезли Кушнарева во Всеволожскую больницу, где пациента по формальным основаниям принимать отказались. Скорая проследовала в Ульяновку Тосненского района, контрразведка – за ней. Кушнарева госпитализировали, оперативники выставили наблюдение и повезли в Красногвардейский суд рассекреченные материалы. Поэтому выступление Руслана Денисова не было для судьи Карловой откровением.

После ознакомления с документами прокурор попросил Кушнерова арестовать. Судья ушла в совещательную комнату писать постановление, адвокат растерянно вышел в коридор и подошел к мужчине в штатском:

– Вы уверены, что стенограмма составлена верно?

– Сто процентов, – ответил собеседник защитника. – Судебный протокол не пишется так точно.

Судья вынесла постановление об объявлении подсудимого в розыск и заочном аресте. Оперативники ФСБ с коллегами из уголовного розыска Красногвардейского района задержали Кушнарева в больнице, доставили его в изолятор, откуда он поедет в «Кресты».

Из суда адвокат Денисов выходил печальный и молчаливый. От комментариев он отказался.

Процесс возобновится на следующей неделе.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»