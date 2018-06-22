В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне

Бетонную урну катали и фотографировали на урбанистическом фоне Приморского района Петербурга. Достойного «модели» места в окрестностях отыскать не смогли.

Как сообщил «Фонтанке» читатель 22 июня, свидетелем странного поведения облаченных в спецодежду людей он стал около девяти вечера накануне. Сначала могло показаться, что чётная сторона Малой Десятинной улицы вот-вот получит новые урны. По крайней мере, в ковше экскаватора-погрузчика, который заехал в район, таких было две. Однако определиться с местом сотрудники никак не могли.

На видеозаписи видно, как трактор подъезжает к столбу возле проезжей части, а подоспевший человек в форменной одежде сгружает один из бетонных ящиков, пристраивает его «поудачнее» и фотографирует с разных ракурсов. При этом трактор предусмотрительно сдаёт назад, чтобы не портить кадр. После этого урну возвращают в ковш и увозят.

Видео – читатель "Фонтанки" Владимир

По словам читателя, процедуру повторяли неоднократно и урну запечатлели на фоне столба, перекрестка и остановки. Ни на одном из этих мест емкость для мусора не оставили. Разглядеть надпись на спецовке фотографа свидетелю не удалось. Он предположил, что увиденное – часть подготовки к мундиалю и район облагораживают хотя бы на фотографиях.

В комитете по благоустройству Смольного необходимость таким образом пускать пыль в глаза или же действительно увеличивать число урн на пересечении Малой Десятинной и Новоутиной улиц оценили не высоко. Более того, адресная программа по размещению хозяйственных объектов урн в этой местности и не предполагает, а местные жители на портале «Наш Санкт-Петербург» на то, что им некуда выбрасывать мусор, не жаловались. Узнать в облачении фотографов рабочую одежду сотрудников подведомственных предприятий в комитете, к сожалению, не смогли.