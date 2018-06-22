Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
Нападающий сборной Бразилии Неймар после матча группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой подвергся насмешкам со стороны болельщиков, несмотря на гол и победный счет. Зрители остались недовольны его падениями и выпрашиваниями пенальти.
Бразилия очень долго не могла открыть счет в матче, хотя изначально была фаворитом. Особое внимание было приковано к Неймару – одному из лучших нападающих мирового футбола и официально самому дорогому игроку в истории: в 2017 году ПСЖ купил его у «Барселоны» за 222 млн евро.
Однако футболисту никак не удавалось забить. Во втором тайме Неймар упал в штрафной, всем своим видом показывая, что его толкнул соперник. Судья сначала поверил бразильцу и назначил пенальти, но потом решил посмотреть видеоповтор. После этого рефери увидел, что нарушения не было и Неймар симулировал. Пенальти был отменен.
В конце концов, на 97-й минуте матча уже при счете 1:0 в пользу Бразилии (гол забил Коутиньо) Неймар тоже забил, но болельщики все равно не простили ему грязную игру.
– é assim treinador?— BRASIL 🇧🇷 (@lineestevess) 22 июня 2018 г.
– não neymar, é assim pic.twitter.com/Jbhw1BLFkb
– Надо так делать тренер?
– Нет, вот так. (Главный тренер Бразилии на второй картинке, празднуя первый гол, споткнулся и упал.)
Con #Neymar podríamos armar un alfabeto humano pic.twitter.com/8VBrfD8iwb— Gabita Nobody (@gabita) 22 июня 2018 г.
«Из кривляний Неймара можно собрать алфавит»
Neymar "The GOAT" 😁#WorldCup #BRACRC pic.twitter.com/cwT4dD9Hlu— Zeeshan Haider (@iZeeshan_Haider) 22 июня 2018 г.
«Неймар – Козел» (игра слов, GOAT, что можно перевести как козел, также является аббревиатурой – Greatest Of All Time – величайший игрок всех времен).
Neymar, esperate que aún no arranca el juego 😂😂😂. pic.twitter.com/QdR3UTt4do— @elmas_pajuo (@1solavzla) 22 июня 2018 г.
«Неймар, подожди, игра еще не началась».
Eres una maldita vergüenza @neymarjr tanta calidad y la desperdicias siendo un teatro en la cancha pic.twitter.com/k3TGDX9JWP— Anwar Zamora (@anwar_zamora) 22 июня 2018 г.
Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии является рекордсменом по количеству титулов чемпионов мира. На их счету пять побед.