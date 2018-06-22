Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар после матча группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой подвергся насмешкам со стороны болельщиков, несмотря на гол и победный счет. Зрители остались недовольны его падениями и выпрашиваниями пенальти.

Бразилия очень долго не могла открыть счет в матче, хотя изначально была фаворитом. Особое внимание было приковано к Неймару – одному из лучших нападающих мирового футбола и официально самому дорогому игроку в истории: в 2017 году ПСЖ купил его у «Барселоны» за 222 млн евро.

Однако футболисту никак не удавалось забить. Во втором тайме Неймар упал в штрафной, всем своим видом показывая, что его толкнул соперник. Судья сначала поверил бразильцу и назначил пенальти, но потом решил посмотреть видеоповтор. После этого рефери увидел, что нарушения не было и Неймар симулировал. Пенальти был отменен.

В конце концов, на 97-й минуте матча уже при счете 1:0 в пользу Бразилии (гол забил Коутиньо) Неймар тоже забил, но болельщики все равно не простили ему грязную игру.

– é assim treinador?

– não neymar, é assim pic.twitter.com/Jbhw1BLFkb — BRASIL 🇧🇷 (@lineestevess) 22 июня 2018 г.

– Надо так делать тренер?

– Нет, вот так. (Главный тренер Бразилии на второй картинке, празднуя первый гол, споткнулся и упал.)

«Из кривляний Неймара можно собрать алфавит»

«Неймар – Козел» (игра слов, GOAT, что можно перевести как козел, также является аббревиатурой – Greatest Of All Time – величайший игрок всех времен).

Neymar, esperate que aún no arranca el juego 😂😂😂. pic.twitter.com/QdR3UTt4do — @elmas_pajuo (@1solavzla) 22 июня 2018 г.

«Неймар, подожди, игра еще не началась».

Eres una maldita vergüenza @neymarjr tanta calidad y la desperdicias siendo un teatro en la cancha pic.twitter.com/k3TGDX9JWP — Anwar Zamora (@anwar_zamora) 22 июня 2018 г.

Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии является рекордсменом по количеству титулов чемпионов мира. На их счету пять побед.