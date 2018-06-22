Сенцов отказался просить Путина о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта, не будет просить Владимира Путина о помиловании. Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 22 июня заявил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — цитирует издание его слова. Напомним, президента России неоднократно просили помиловать Сенцова. В последний раз, 19 июня, с такой просьбой выступила группа культурных деятелей, в числе которых режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн и актриса Чулпан Хаматова. Также в поддержку режиссёра высказывались нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее и писатель Стивен Кинг.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что заключенный должен самостоятельно поставить вопрос о помиловании.

Напомним, 14 мая режиссер объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков украинцев, которые находятся в заключении в России. Сенцов считает их политзаключенными.