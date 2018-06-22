Сенцов отказался просить Путина о помиловании
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта, не будет просить Владимира Путина о помиловании. Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 22 июня заявил его адвокат Дмитрий Динзе.
«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — цитирует издание его слова. Напомним, президента России неоднократно просили помиловать Сенцова. В последний раз, 19 июня, с такой просьбой выступила группа культурных деятелей, в числе которых режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн и актриса Чулпан Хаматова. Также в поддержку режиссёра высказывались нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее и писатель Стивен Кинг.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что заключенный должен самостоятельно поставить вопрос о помиловании.
Напомним, 14 мая режиссер объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков украинцев, которые находятся в заключении в России. Сенцов считает их политзаключенными.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.