Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело

Красногвардейский суд Петербурга заочно арестовал сбежавшего с прений подсудимого. Военная контрразведка нашла его в психиатрической больнице. Прослушка дала понять, кто подсказал отставному капитану ВМФ идею симулировать помешательство.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 22 июня зампредседателя Красногвардейского суда Светлана Карлова планировала перейти к прениям в деле 37-летнего Александра Кушнарева, обвиняемого в хищении миномета на Ржевском полигоне, стрельбе по военнослужащим и изготовлении осколочной мины-ловушки. Адвокат Руслан Денисов сообщил, что его подзащитный сегодня ночью был госпитализирован в Ульяновскую психиатрическую больницу и поэтому участвовать в процессе не может.

Судья Карлова предложила адвокату ознакомиться с рассекреченными материалами оперативно-разыскной деятельности оперативников Управления ФСБ по Балтийскому флоту. Их слушателям не оглашали, но, исходя из реплик, в материалах содержалась стенограмма прослушки разговора адвоката и Кушнарева, которые обсуждали инсценировку помешательства перед прениями.

Защитник прочитал материалы и почти потерял дар речи. Судья посчитала, что Кушнарев нарушил условия подписки о невыезде, объявила его в розыск и заочно арестовала. Производство по делу было приостановлено.

Искали Кушнарева недолго. Он действительно оказался в Ульяновской психбольнице Тосненского района, контрразведка его задержала к вечеру 22 июня. Подсудимого отправят в следственный изолятор «Кресты», процесс продолжится на следующей неделе.