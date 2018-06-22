«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков порадовал киевлян традиционными уличными выступлениями между запланированными концертами. Однако песни рок-музыканта пришлись по душе не всем.

Видео инцидента, который произошёл в украинской столице 22 июня, выложили в Сети. Борис Гребенщиков приехал в Киев накануне, уже успел отыграть один концерт и перед следующим бесплатно пел на Пейзажной аллее. Одним из слушателей оказался радикально настроенный молодой человек. На кадрах видно, что он прошёл за спины музыкантов и развернул плакат с оскорбляющими певца надписями.

Впрочем, он недолго призывал «рашиста» убраться: под свист поклонников члены группы буквально вынесли его со сцены. Толпа приветствовала падение агрессора одобрительными криками, а Борис Гребенщиков отнесся к инциденту с философским спокойствием.

«Дай ему бог прийти в себя и почувствовать себя лучше сегодня», – пожелал певец и продолжил выступление, прерванное на время выдворения «помехи». Поклонники «Аквариума» на официальной странице Бориса Гребенщикова в Facebook благодарят за концерты и пишут, что «невежественному бедолаге с плакатом» впечатления испортить не удалось.