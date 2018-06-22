«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня

В Кирпичном переулке произошла стычка между пролетариатом и новейшей буржуазией. Водитель статусного кабриолета выстрелил в голову таксисту, однако пропустил от него болевой.

На следующий же день после того, как в Москве таксист сбил семь человек разом, вылетев на тротуар, похожее ДТП случилось в Петербурге. Но у нас специфика другая.

И снова ДТП в Москве. В элитном спорткаре заживо сгорели двое юных стритрейсеров.

Для наших читателей чемпионата мира по футболу как будто бы и нет. Снова про автомобили — пойман угонщик номер один в Петербурге. Он грубо нарушил законы жанра.

«Фонтанка» нашла миллиард, который потерял банк ВТБ. На процент не претендуем, с нас довольно всемирной славы.

А вот и новости чемпионата подъехали. Смотрите, как провели ночь победы сборной России над Египтом жители улицы Рубинштейна.

Египтяне понимают не только по-басурмански. Наш хамоватый земляк нарвался на образованных гостей. Которых, как известно, нельзя обижать.

Баллы за пенсии отменили. Были ли они у вас и куда денутся? Вот нам тоже интересно.

Опять про чемпионат и опять не про футбол. Про любовь. Она такая разная, зеленая и красная. Аргентинская и мексиканская.

А наши мужики все равно лучше всех. И вот вам доказательство. Лучше бы кого-нибудь из своих схватил, честное слово.