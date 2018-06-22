СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»

Стал известен проект календаря чемпионата Российской футбольной премьер-лиги на сезон-2018/19. Как сообщает 22 июня «Спорт-Экспресс», сезон стартует 29 июля. Футбольный клуб «Зенит» в первом туре сыграет на выезде с «Енисеем».

Полностью проект календаря для «Зенита»:

2-й тур – 5 августа, «Зенит» – «Арсенал»;

3-й тур – 12 августа, «Рубин» – «Зенит»;

4-й тур – 19 августа, «Зенит» – «Урал»;

5-й тур – 26 августа, «Уфа» – «Зенит»;

6-й тур – 2 сентября, «Зенит» – «Спартак» (Москва);

7-й тур – 16 сентября, «Оренбург» – «Зенит»;

8-й тур – 23 сентября, «Зенит» – «Локомотив»;

9-й тур – 30 сентября, «Анжи» – «Зенит»;

10-й тур – 7 октября, «Зенит» – «Краснодар»;

11-й тур – 21 октября, «Динамо» – «Зенит»;

12-й тур – 28 октября, «Крылья Советов» – «Зенит»;

13-й тур – 4 ноября, «Зенит» – «Ахмат»;

14-й тур – 11 ноября, ЦСКА – «Зенит»;

15-й тур – 25 ноября, «Зенит» – «Ростов»;

16-й тур – 2 декабря, «Арсенал» – «Зенит»;

17-й тур – 9 декабря, «Зенит» – «Рубин»;

18-й тур – 3 марта, «Урал» – «Зенит»;

19-й тур – 10 марта, «Зенит» – «Уфа»;

20-й тур – 17 марта, «Спартак» – «Зенит»;

21-й тур – 31 марта, «Зенит» – «Оренбург»;

22-й тур – 7 апреля, «Локомотив» – «Зенит»;

23-й тур – 14 апреля, «Зенит» – «Анжи»;

24-й тур – 21 апреля, «Краснодар» – «Зенит»;

25-й тур – 23, 24, 25 апреля, «Зенит» – «Динамо»;

26-й тур – 28 апреля, «Зенит» – «Локомотив»;

27-й тур – 5 мая, «Ахмат» – «Зенит»;

28-й тур – 12 мая, «Зенит» – ЦСКА;

29-й тур – 19 мая, «Ростов» – «Зенит».

Календарь игровых дней с 7 по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. Календарь игровых дней с 18 по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Резервные дни для матчей РФПЛ – 5 декабря 2018-го и 24 февраля 2019-го; для матчей 1/4 финала Кубка России – 24 февраля 2019-го.

Напомним, прошлый чемпионат «Зенит» закончил на пятом месте, повторив худший за 10 лет результат. Сразу после окончания сезона команду покинул Роберто Манчини, которого заменил на посту главного тренера Сергей Семак. В настоящее время «Зенит» находится на сборах в Австрии.