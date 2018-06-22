СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
Стал известен проект календаря чемпионата Российской футбольной премьер-лиги на сезон-2018/19. Как сообщает 22 июня «Спорт-Экспресс», сезон стартует 29 июля. Футбольный клуб «Зенит» в первом туре сыграет на выезде с «Енисеем».
Полностью проект календаря для «Зенита»:
2-й тур – 5 августа, «Зенит» – «Арсенал»;
3-й тур – 12 августа, «Рубин» – «Зенит»;
4-й тур – 19 августа, «Зенит» – «Урал»;
5-й тур – 26 августа, «Уфа» – «Зенит»;
6-й тур – 2 сентября, «Зенит» – «Спартак» (Москва);
7-й тур – 16 сентября, «Оренбург» – «Зенит»;
8-й тур – 23 сентября, «Зенит» – «Локомотив»;
9-й тур – 30 сентября, «Анжи» – «Зенит»;
10-й тур – 7 октября, «Зенит» – «Краснодар»;
11-й тур – 21 октября, «Динамо» – «Зенит»;
12-й тур – 28 октября, «Крылья Советов» – «Зенит»;
13-й тур – 4 ноября, «Зенит» – «Ахмат»;
14-й тур – 11 ноября, ЦСКА – «Зенит»;
15-й тур – 25 ноября, «Зенит» – «Ростов»;
16-й тур – 2 декабря, «Арсенал» – «Зенит»;
17-й тур – 9 декабря, «Зенит» – «Рубин»;
18-й тур – 3 марта, «Урал» – «Зенит»;
19-й тур – 10 марта, «Зенит» – «Уфа»;
20-й тур – 17 марта, «Спартак» – «Зенит»;
21-й тур – 31 марта, «Зенит» – «Оренбург»;
22-й тур – 7 апреля, «Локомотив» – «Зенит»;
23-й тур – 14 апреля, «Зенит» – «Анжи»;
24-й тур – 21 апреля, «Краснодар» – «Зенит»;
25-й тур – 23, 24, 25 апреля, «Зенит» – «Динамо»;
26-й тур – 28 апреля, «Зенит» – «Локомотив»;
27-й тур – 5 мая, «Ахмат» – «Зенит»;
28-й тур – 12 мая, «Зенит» – ЦСКА;
29-й тур – 19 мая, «Ростов» – «Зенит».
Календарь игровых дней с 7 по 17-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Европы. Календарь игровых дней с 18 по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Резервные дни для матчей РФПЛ – 5 декабря 2018-го и 24 февраля 2019-го; для матчей 1/4 финала Кубка России – 24 февраля 2019-го.
Напомним, прошлый чемпионат «Зенит» закончил на пятом месте, повторив худший за 10 лет результат. Сразу после окончания сезона команду покинул Роберто Манчини, которого заменил на посту главного тренера Сергей Семак. В настоящее время «Зенит» находится на сборах в Австрии.