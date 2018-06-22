Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба на фоне удачного выступления на чемпионате мира размечтался о своем будущем. На счету Дзюбы два гола на турнире.

«Были ли предложения от зарубежных клубов? Не скрываю, были. Надеюсь, после чемпионата их будет больше. Единственный чемпионат, в который бы я уехал, – Англия. Там сила, скорость, каждая команда может обыграть любую. Английская премьер-лига – это номер один, а когда говорят про Испанию, это вызывает у меня смех. Испанцы выигрывают в Европе, потому что у них в чемпионате конкуренция слабая», — цитирует Дзюбу 22 июня официальная страница сборной России «ВКонтакте».

Напомним, сборная России на чемпионате мира одержала две победы: над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Благодаря этому россияне смогли впервые за 32 года выйти из группы в плей-офф.