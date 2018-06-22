Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд

Петербуржца Игоря Смирнова, который прославился любовью давить чужие автомобили своим «Хаммером», будут судить за оставление места ДТП.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июня, в Московский райсуд поступили материалы на Смирнова по двум правонарушениям, предусмотренным статьей 12.27 КоАП. Санкция за каждое предусматривает арест до пятнадцати суток.

Московский райсуд направил материалы по подведомственности мировому судье.

Жители Петербурга коллекционируют нарушения желтого «Хаммера», который не только раскатывает мешающие ему автомобили, но и вольно трактует правила проезда перекрестков. Ранее 55-летний Смирнов получал условный срок за использование биты при ДТП.