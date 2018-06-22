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22.06.2018 18:32

Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд

Петербуржца Игоря Смирнова, который прославился любовью давить чужие автомобили своим «Хаммером», будут судить за оставление места ДТП.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 июня, в Московский райсуд поступили материалы на Смирнова по двум правонарушениям, предусмотренным статьей 12.27 КоАП. Санкция за каждое предусматривает арест до пятнадцати суток.

Московский райсуд направил материалы по подведомственности мировому судье.

Жители Петербурга коллекционируют нарушения желтого «Хаммера», который не только раскатывает мешающие ему автомобили, но и вольно трактует правила проезда перекрестков. Ранее 55-летний Смирнов получал условный срок за использование биты при ДТП.


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31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
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Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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