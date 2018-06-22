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Чемпионат мира по футболу 2018
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22.06.2018 18:27

С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков

Число гостей фестиваля болельщиков в центре Петербурга уверенно движется к полумиллиону. Фан-зона уже выдержала небольшой потоп и выстояла под штормовым ветром. Капризы погоды впредь постараются учитывать, а также избавить болельщиков от очередей на входе. 

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, который возглавляет штаб по подготовке Петербурга к мундиалю, к 22 июня счётчик посетителей Фестиваля болельщиков достиг четырехсот тысяч человек. На Конюшенной ежедневно в среднем бывает около пятидесяти тысяч фанатов, но не обходится без рекордов — 75 тысяч любителей футбола посетили фестиваль 16 июня. Всех желающих вместить, естественно, не выходит, и во время матчей фан-зону периодически закрывают. Жаловались болельщики и на очереди, в которых приходится томиться на входе. 

Проинспектировавший территорию Владимир Кириллов признал, что пропускную способность нужно увеличивать. Также необходимо заблаговременно предупреждать болельщиков о том, что фан-зона полна, и чаще напоминать им, где ещё можно посмотреть матч. 

Про погоду с организаторами Фестиваля болельщиков и руководителями профильных комитетов Смольного вице-губернатор поговорил отдельно. После шквалистого ветра временные конструкции проверены на надёжность, систему водоотведения поручено оптимизировать. Во время игры России с Египтом она уже подводила: «болеть» гостям фан-зоны пришлось в воде

Как скоро эти вопросы будут решены, не уточняется. В субботу перед праздником «Алые паруса» отделять болельщиков от выпускников собираются частичными ограничениями. Предполагается, что в это время выходы с площадки фан-зоны будут работать исключительно в сторону Невского проспекта на Большую Конюшенную улицу и набережную канала Грибоедова.


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