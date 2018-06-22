СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства

Роману Абрамовичу придется продать 4% «Первого канала» из-за того, что бизнесмен недавно получил израильское гражданство. Об этом 22 июня пишет РБК.

Структура собственности «Первого канала» должна быть приведена в соответствие с законом о СМИ. Напомним, с января 2016-го иностранцы и лица с двойным гражданством не имеют права владеть более 20% компании-учредителя СМИ. Абрамович контролирует через свою компанию ООО «ОРТ-КБ» 24% АО «Первый канал». О том, что он получил израильское гражданство, стало известно 28 мая.

Источники на телевизионном рынке уточнили РБК, что Абрамович собирается снизить свою долю до «максимально допустимого законодательством порога в 20%». Покупателем может выступить Национальная медиа группа.

Напомним, государство контролирует 51% АО «Первый канал» (38,9% принадлежит Росимуществу; 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС»; 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). 25% принадлежат Национальной медиа группе (в нее также входят РЕН ТВ, «Пятый канал», «Известия»). 24% до сих пор контролировал Абрамович.

Представители Абрамовича, «Останкино» и Национальной медиа группы не стали комментировать эту информацию.