Еще
20:52 22.06.2018
Пришлите свою новость!
20:04
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
19:58
Умер поэт Наум Коржавин
19:43
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
19:32
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
19:23
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
19:17
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
19:14
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
19:01
Петербуржцев с «болезнью Хокинга» переселят из реанимации домой
18:55
СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
18:40
Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию
18:32
Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд
18:27
С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков
18:20
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
18:01
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
17:57
Роскомнадзор ограничил доступ к 8 сайтам, незаконно продающим алкоголь
17:52
Молодые единороссы пойдут за водкой в день праздника «Алые паруса»
17:45
В Смольном объявили о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
17:34
Расследование смертельного ДТП с Uber: водитель-трансгендер смотрела шоу «Голос»
17:28
Неприятный запах выгнал на улицу сотрудников райсуда в Московском районе
17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные
17:16
Редкий «Опель» подцепил на капот «Хёнде» – на Пулковском аномальная пробка
17:12
В Петербурге ребёнка едва не убила дверь в магазине
17:05
Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе
17:00
Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге
16:57
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
16:51
Микроавтобус перевернулся у шлиссельбургского кладбища, трое пострадали
16:41
Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»
16:30
Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат вернул нападающему сборной России 200 млн рублей
16:15
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
16:11
Умер легендарный лётчик Иван Леонов, одной рукой управлявший самолётами
16:01
Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей
15:41
СМИ: Бывший глава администрации Ельцина работал у Путина 18 лет
15:36
Конгрессмены просят ввести санкции против Евтушенкова: акции АФК «Система» падают
15:27
Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора пожаловался, что его заставляют самого ездить в суд
15:14
Петербуржец требует закрасить граффити с Черчесовым
15:05
Пенсии и бензин снизили доверие к Путину и Медведеву
14:53
Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем
14:50
В депо «Южное» заводят поезда, оно начнет работу в сентябре
14:46
В Александринский театр съедутся лучшие молодые исполнители итальянской оперы
14:45
Правительство предлагает ввести акциз на смесь для кальянов
14:42
Наказанием за грехи назвал протоиерей РПЦ повышение пенсионного возраста
14:37
RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода
14:30
Дзагоев и Жирков тренируются по индивидуальной программе
14:27
Из горящего дома на Невском вывели 20 жильцов
14:22
Петербург первым в России снизил налог на прибыль для создателей центров обработки данных
14:10
«Амарок» или миллион? Приставы рассказали, сколько «стоит» свобода автомобиля
13:34
Бывший глава администрации Ельцина возвращается в Кремль
13:16
Американцы потребовали проверить российских футболистов на допинг, в РФС назвали это «обычной злобой»
13:04
Обвиненный в домогательствах россиянин извинился за поцелуй немецкой журналистки
12:57
Россия обвинила западные страны в использовании ОЗХО в политических целях
12:46
Роспотребнадзор: 832 отеля выставили космические цены на ЧМ
12:38
Оригинала, едущего на КАД по встречке, сняли на видео. Есть потерпевшая
12:33
Глава Роскосмоса рассказал о закрытии проекта «Протон»
12:30
В Финляндии устроят летний лыжный забег
12:25
Партия Навального «Россия будущего» подала документы на регистрацию
12:15
Блогеры разбогатеют: YouTube вводит платную подписку
12:12
В честь петербургских выпускников зажгут факелы Ростральных колонн
11:52
Налево из правой полосы и вылет на тротуар: ДТП на Кантемировской попало на видео
11:45
Защитник «Зенита» Маммана: Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре
11:30
СМИ: Профсоюзы будут протестовать против пенсионной реформы в интересах Кремля
11:28
Джонни Депп хочет переснять «Титаник». В ванной
11:22
В Финляндии бушует шторм
11:09
Эрмитажный кот сделал прогноз на матч Бразилия - Коста-Рика
11:05
Почти как 6 лет назад: петербургский автопром замахнулся на рекорд
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
22.06.2018 18:20

СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства

Роману Абрамовичу придется продать 4% «Первого канала» из-за того, что бизнесмен недавно получил израильское гражданство. Об этом 22 июня пишет РБК. 

Структура собственности «Первого канала» должна быть приведена в соответствие с законом о СМИ. Напомним, с января 2016-го иностранцы и лица с двойным гражданством не имеют права владеть более 20% компании-учредителя СМИ. Абрамович контролирует через свою компанию ООО «ОРТ-КБ» 24% АО «Первый канал». О том, что он получил израильское гражданство, стало известно 28 мая. 

Источники на телевизионном рынке уточнили РБК, что Абрамович собирается снизить свою долю до «максимально допустимого законодательством порога в 20%». Покупателем может выступить Национальная медиа группа.

Напомним, государство контролирует 51% АО «Первый канал» (38,9% принадлежит Росимуществу; 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС»; 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). 25% принадлежат Национальной медиа группе (в нее также входят РЕН ТВ, «Пятый канал», «Известия»). 24% до сих пор контролировал Абрамович.

Представители Абрамовича, «Останкино» и Национальной медиа группы не стали комментировать эту информацию.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX

Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей
Конгрессмены просят ввести санкции против Евтушенкова: акции АФК «Система» падают
Правительство предлагает ввести акциз на смесь для кальянов
RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода
Петербург первым в России снизил налог на прибыль для создателей центров обработки данных
Роспотребнадзор: 832 отеля выставили космические цены на ЧМ
Миллионы под старость
Главврач как инструмент редевелопмента
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Болеют на зависть

Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.