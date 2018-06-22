Курьерский фургон с эвакуатора на буксире грузовика вернулся в Петербурге на линию

Управление ФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, филиал ФГУП «Почта России» прокомментировал новость с видео о «любопытной компании» на набережной Обводного канала – трёх почтовых автомобилях в одной «связке».

Этот факт действительно имел место, сообщает пресс-служба УФПС, автомобиль и эвакуатор были оперативно отремонтированы, и машина курьерской службы сегодня вновь вышла на маршрут.

«При этом все почтовые отправления были доставлены адресатам вовремя. Контрольные сроки доставки соблюдены», – отмечается в сообщении.