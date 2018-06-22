Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок

Комитет имущественных отношений Смольного выиграл суд у ООО «Московский рынок». Компания оспаривала расторжение договора аренды и отказ в выкупе объекта по преимущественному праву.

Решение было принято в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 18 июня, на сайте суда 22 июня опубликована резолютивная часть.

Ранее «Фонтанка» писала, что Московский рынок наряду с Кузнечным, Некрасовским, Ломоносовским и Невским попали в пилотную городскую программу преобразования рынков, в рамках которой запланированы торги на право аренды с обязательной модернизацией площадок. В связи с этим Смольный расторг договоры с действующими арендаторами.

Московский рынок располагается на улице Решетникова, 12, он занимает площадь около 5500 кв.м. ООО «Московский рынок» является арендатором объекта с 1997 года. Компания принадлежит Султану Давлетмурзаеву, ранее совладельцем рынка был Юрий Гусев, до этого долей владела Анастасия Котченко, которой сейчас принадлежит ООО «Кузнечный рынок».