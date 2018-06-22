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20:52 22.06.2018
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22.06.2018 18:01

Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок

Комитет имущественных отношений Смольного выиграл суд у ООО «Московский рынок». Компания оспаривала расторжение договора аренды и отказ в выкупе объекта по преимущественному праву.

Решение было принято в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 18 июня, на сайте суда 22 июня опубликована резолютивная часть.

Ранее «Фонтанка» писала, что Московский рынок наряду с Кузнечным, Некрасовским, Ломоносовским и Невским попали в пилотную городскую программу преобразования рынков, в рамках которой запланированы торги на право аренды с обязательной модернизацией площадок. В связи с этим Смольный расторг договоры с действующими арендаторами.

Московский рынок располагается на улице Решетникова, 12, он занимает площадь около 5500 кв.м. ООО «Московский рынок» является арендатором объекта с 1997 года. Компания принадлежит Султану Давлетмурзаеву, ранее совладельцем рынка был Юрий Гусев, до этого долей владела Анастасия Котченко, которой сейчас принадлежит ООО «Кузнечный рынок».


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Правительство предлагает ввести акциз на смесь для кальянов
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22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
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