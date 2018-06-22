Роскомнадзор ограничил доступ к 8 сайтам, незаконно продающим алкоголь

Восемь сайтов, продающих алкоголь, заблокировал Роскомнадзор за первую неделю действия нормы о внесудебном ограничении доступа к информации о дистанционной продаже спиртного.

Как сообщили в пресс-службе РКН 22 июня, всего на основании решений Росалкогольрегулирования в Единый реестр запрещённой информации включены уже 64 интернет-страницы. Владельцев и провайдеров хостинга оставшихся 56 сайтов обязали удалить противоправную информацию. Если они не уберут её в течение трёх дней, сайты будут заблокированы.

Представитель Росалкогольрегулирования (РАР) Александр Куликов сообщил РБК, что служба обращает внимание «как на предложения о продаже сырья, например этилового спирта, так и готовой продукции». Блокировать РАР собирается сайты, относящиеся к обеим категориям.

Напомним, что норма о внесудебном ограничении доступа к размещённой в Интернете информации о розничной продаже алкоголя дистанционным способом начала действовать с 15 июня.