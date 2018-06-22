Молодые единороссы пойдут за водкой в день праздника «Алые паруса»

«Молодая гвардия Единой России» проведет рейд по магазинам Петербурга в день праздника «Алые паруса». Молодые политики проверят, как осуществляется запрет на продажу алкоголя.

Как рассказал 22 июня «Фонтанке» глава исполкома «Единой России» Александр Тетердинко, более 100 «молодогвардейцев» в течение дня праздника будут патрулировать все районы города.

«Завтра впервые в новейшей истории Петербурга будет действовать полный запрет розничной продажи алкогольных напитков на всей территории города. Конечно, не всем предпринимателям такие меры по душе, особенно тем, кто основную «кассу» в этот день делает в обход закона, продавая спиртное школьникам», – отметил Тетердинко.

Он добавил, что активисты МГЕР планируют осуществлять контрольные закупки: получив чек, они смогут доказать факт нарушения закона.

Недобросовестным индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушения могут повлечь за собой отзыв лицензии.

Новые ограничения вступили в силу с 1 января 2018 года по инициативе Александра Тетердинко. Петербургский парламент ограничил розничную продажу спиртного в дни проведения некоторых футбольных матчей, а также полностью запретил продажу алкоголя в день «Алых парусов», за исключением предприятий общественного питания.