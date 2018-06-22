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22.06.2018 17:45

В Смольном объявили о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля

Комитет по тарифам объявил об изменении платы за коммунальные услуги и содержание жилых помещений в Санкт-Петербурге, которая произойдет с 1 июля. Суммарный платеж за коммунальные и жилищные услуги, с учетом платы за наем, вырастет на 4,6%, или 119,48 руб., по сравнению с декабрем 2017 года.

В информационном письме комитета от 22 июня говорится, что на горячую воду тариф увеличится до 104,75 руб./м3 (+4%); на тепловую энергию – 1745,86 руб./Гкал (+4%), на электрическую энергию в домах с газовыми плитами (одноставочный тариф) — 4,53 руб./кВт/ч (+4,9%), в домах с электрическими плитами (одноставочный тариф) — 3,40 руб./кВт/ч (+4,9%), на природный газ — 6,17517 руб./м3 (+3,4%), на холодную воду — 30,09 руб./м3 (+7,5%), на водоотведение — 30,09 руб./м3 (+7,5%).

У петербуржца, который живет в семье из трех человек, при расчете по новым нормативам потребления коммунальных услуг рост составит 89,0 руб. (4,9%) по сравнению с декабрем 2017 года. А средний размер платы за содержание жилого помещения гражданина, проживающего в газифицированном многоквартирном доме (в квартире, оборудованной газовой плитой), с 1 июля 2018-го составит 31,32 руб./кв.м в месяц, что на 1,27 руб./кв.м (4,2%) больше действующего размера платы. Прирост платежа за содержание жилого помещения на одного человека при этом составит 30,48 руб. в месяц, подсчитали чиновники.


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