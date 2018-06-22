Расследование смертельного ДТП с Uber: водитель-трансгендер смотрела шоу «Голос»

Фатального инцидента в Аризоне, когда экспериментальный беспилотник Uber сбил 49-летнюю Элейн Херцберг, можно было «полностью избежать», если бы водитель-оператор за рулем Volvo не смотрел в это время в смартфоне американский вариант шоу «Голос». Во всяком случае именно так сформулированы причины инцидента в полицейском отчете, выдержки из которого приводит в своей публикации 22 июня издание Gizmodo.

Если бы водитель — а это была Рафаэла Васкес, когда-то бывшая мужчиной, но поменявшая пол — среагировала вовремя, когда Херцберг появилась в зоне прямой видимости, то даже без применения экстренного торможения Volvo можно было легко остановить в 13 метрах от пешехода. Однако, согласно сведениям от провайдера стримингового сервиса Hulu, шоу непрерывно транслировалось на телефон Васкес примерно 40 минут вплоть до момента столкновения.

На записях с камер, установленных внутри беспилотника, согласно отчету полиции, видно, что водитель поднимала глаза на дорогу «примерно 32 процента времени», а в остальное время смотрела «на консоль в районе правого колена». Скорее всего, именно там и располагался смартфон.

После инцидента Uber приостановил испытания беспилотников и ужесточил требования к водителям-испытателям. Теперь, по словам официального представителя Uber, даже пользование смартчасами будет служить поводом для немедленного увольнения.

Рафаэле Васкес могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Вопрос об этом в данный момент решается в прокуратуре. Сама Васкес утверждает, что смотрела на приборную панель и не пользовалась телефоном.