Неприятный запах выгнал на улицу сотрудников райсуда в Московском районе

Резкий запах сорвал процесс в Московском районном суде Петербурга 22 июня. Вместе с судьями и посетителями на вынужденное проветривание отправились ближайшие соседи.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, распространившийся по судебным залам и коридорам на Московском проспекте, 129, запах был настолько нестерпим, что суд пришлось эвакуировать. Во второй половине дня в пятницу заседаний было не много: рассматривали административные и гражданские дела. Работу решено было прервать, судей и посетителей отправить на прогулку и проветрить помещение.

Пустыми залы простояли меньше часа, к половине пятого рабочий процесс возобновился. Как выяснилось, запах шёл из подвала.

«Без предупреждения суда администрация начала проведение работ по дезинфекции подвальных помещений», – сообщили в пресс-службе судов.

Администрация располагается в том же здании, но двумя этажами выше. Суматохи там не заметили, проблем с дыханием не испытывали. Санобработкой сегодня, как заверили «Фонтанку», никто по их распоряжению не занимался. Соответственно, климат соседям портили не они. Между тем неприятный запах унюхали не только в суде, но и в почтовом отделении на первом этаже.