Болеют на зависть

Бразилия разгромила Коста-Рику со счетом 2:0 на арене "Санкт-Петербург".

Стадион в Петербурге собрал тысячи гостей, место нашлось не только болельщикам играющих команд, но также марокканцам и мексиканцам. Впрочем, сложно сказать, что не было представителей и других стран, просто большинство предпочло выбрать для себя какой-то конкретный дресс-код в стиле противоборствующих сборных – желто-зеленый (Бразилия) или красно-белый (Коста-Рика). Первых явно было больше.

Однако не обошлось и без странностей – в самом центре арены зияла огромная дыра – внезапно полупустая трибуна. Напомним, что специальная комиссия ФИФА была вынуждена на прошлой неделе отправиться в Екатеринбург, где ранее разгорелся скандал из-за пустующих мест на матче Египет – Уругвай – тогда недосчитались почти трех тысяч зрителей. Объяснение нашли: не явились те, у кого были распределенные билеты для так называемых клиентских групп.

Как болели в Петербурге 22 июня, смотрите в фоторепортаже "Фонтанки":