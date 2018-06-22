В Петербурге ребёнка едва не убила дверь в магазине

В Кировском районе Санкт-Петербурга на четырехлетнего ребенка упала тяжелая металлическая дверь. Несчастный случай произошел в специализированном магазине вечером 21 июня. Как стало известно «Фонтанке», это «Фабрика дверей» на Ленинском проспекте, 140.

По всей видимости, выставочный образец был плохо закреплен, в результате чего мальчик получил довольно сложную травму — перелом бедра. В магазине ситуацию согласились прокомментировать только после письменного запроса.

В данный момент сотрудники Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.