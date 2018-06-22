Редкий «Опель» подцепил на капот «Хёнде» – на Пулковском аномальная пробка

«Самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю», по оценке сервиса «Яндекс.Пробки», образовалась из-за ДТП на Пулковском шоссе от площади Победы до поворота на Пушкин. Её длина – 7,2 километра. В аварии пострадали двое.

Столкнулись два легковых автомобиля – «Хёндэ» с госномерами Карелии и «Опель» с петербургскими (как отмечают очевидцы, крайне редкий в наших краях Opel Adam). От удара «карел» оказался на капоте у «петербуржца».

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По данным «Фонтанки», в ДТП травмы получили два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили, как в «скорую» грузили девушку.

«Пробка уже до площади Победы, и съезд на КАД стоит, лучше объезжать, кто в ближайшие 2-3 часа собирается ехать по Пулковскому», – советуют в комментариях.