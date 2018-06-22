Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге

Победой сборной Бразилии завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Коста-Рики в Петербурге 22 июня. Бразильцы выиграли со счетом 2:0, причем оба гола были забиты в добавленное время.

Сначала на 91-й минуте отличился Коутиньо, затем на 97-й — Неймар.

В первом тайме Бразилия также забила, но гол отменил судья из-за офсайда. Во втором тайме судья отменил пенальти после видеопросмотра нарушения на Неймаре.

Теперь на счету Бразилии 4 очка после двух матчей (первая игра против Швейцарии закончилась вничью 1:1), и она временно возглавила группу «Е». У Сербии, идущей на второй строчке, – три очка и игра в запасе.