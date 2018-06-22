Как Неймар окропил Петербург слезами

Еще
20:51 22.06.2018
Пришлите свою новость!
20:04
В Коломягах коммунальщики устроили фотосессию урне
19:58
Умер поэт Наум Коржавин
19:43
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
19:32
Сенцов отказался просить Путина о помиловании
19:23
Петербургский адвокат отправил клиента в психушку, отчаявшись выиграть его дело
19:17
«За рашизм»: радикал напал на Гребенщикова на концерте в Киеве
19:14
«Фонтанка» за 60 секунд — 18—22 июня
19:01
Петербуржцев с «болезнью Хокинга» переселят из реанимации домой
18:55
СМИ: «Зенит» начнет чемпионат РФПЛ 2018/19 на выезде матчем с «Енисеем»
18:40
Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию
18:32
Водителя желтого «Хаммера», любящего давить чужие машины, отдали под суд
18:27
С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков
18:20
СМИ: Абрамович продает 4% «Первого канала» из-за израильского гражданства
18:01
Смольному удалось отстоять в суде Московский рынок
17:57
Роскомнадзор ограничил доступ к 8 сайтам, незаконно продающим алкоголь
17:52
Молодые единороссы пойдут за водкой в день праздника «Алые паруса»
17:45
В Смольном объявили о повышении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
17:34
Расследование смертельного ДТП с Uber: водитель-трансгендер смотрела шоу «Голос»
17:28
Неприятный запах выгнал на улицу сотрудников райсуда в Московском районе
17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные
17:16
Редкий «Опель» подцепил на капот «Хёнде» – на Пулковском аномальная пробка
17:12
В Петербурге ребёнка едва не убила дверь в магазине
17:05
Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе
17:00
Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге
16:57
Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия
16:51
Микроавтобус перевернулся у шлиссельбургского кладбища, трое пострадали
16:41
Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»
16:30
Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат вернул нападающему сборной России 200 млн рублей
16:15
Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей
16:11
Умер легендарный лётчик Иван Леонов, одной рукой управлявший самолётами
16:01
Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей
15:41
СМИ: Бывший глава администрации Ельцина работал у Путина 18 лет
15:36
Конгрессмены просят ввести санкции против Евтушенкова: акции АФК «Система» падают
15:27
Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора пожаловался, что его заставляют самого ездить в суд
15:14
Петербуржец требует закрасить граффити с Черчесовым
15:05
Пенсии и бензин снизили доверие к Путину и Медведеву
14:53
Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем
14:50
В депо «Южное» заводят поезда, оно начнет работу в сентябре
14:46
В Александринский театр съедутся лучшие молодые исполнители итальянской оперы
14:45
Правительство предлагает ввести акциз на смесь для кальянов
14:42
Наказанием за грехи назвал протоиерей РПЦ повышение пенсионного возраста
14:37
RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода
14:30
Дзагоев и Жирков тренируются по индивидуальной программе
14:27
Из горящего дома на Невском вывели 20 жильцов
14:22
Петербург первым в России снизил налог на прибыль для создателей центров обработки данных
14:10
«Амарок» или миллион? Приставы рассказали, сколько «стоит» свобода автомобиля
13:34
Бывший глава администрации Ельцина возвращается в Кремль
13:16
Американцы потребовали проверить российских футболистов на допинг, в РФС назвали это «обычной злобой»
13:04
Обвиненный в домогательствах россиянин извинился за поцелуй немецкой журналистки
12:57
Россия обвинила западные страны в использовании ОЗХО в политических целях
12:46
Роспотребнадзор: 832 отеля выставили космические цены на ЧМ
12:38
Оригинала, едущего на КАД по встречке, сняли на видео. Есть потерпевшая
12:33
Глава Роскосмоса рассказал о закрытии проекта «Протон»
12:30
В Финляндии устроят летний лыжный забег
12:25
Партия Навального «Россия будущего» подала документы на регистрацию
12:15
Блогеры разбогатеют: YouTube вводит платную подписку
12:12
В честь петербургских выпускников зажгут факелы Ростральных колонн
11:52
Налево из правой полосы и вылет на тротуар: ДТП на Кантемировской попало на видео
11:45
Защитник «Зенита» Маммана: Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре
11:30
СМИ: Профсоюзы будут протестовать против пенсионной реформы в интересах Кремля
11:28
Джонни Депп хочет переснять «Титаник». В ванной
11:22
В Финляндии бушует шторм
11:09
Эрмитажный кот сделал прогноз на матч Бразилия - Коста-Рика
11:05
Почти как 6 лет назад: петербургский автопром замахнулся на рекорд
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
22.06.2018 18:52

Как Неймар окропил Петербург слезами

Третий матч чемпионата мира в Петербурге запомнился ярким карнавалом болельщиков, торжеством видеоповторов и рыданиями Неймара. «Фонтанка» рассказывает, как прошла встреча Бразилии и Коста-Рики на Крестовском острове.
Как Неймар окропил Петербург слезами

Если марокканцы с иранцами неделю назад запомнились песнями, плясками на сиденьях метро и раздражающим звуком шейпуров (национальных иранских дудок) на трибунах, то бразильцы с костариканцами вели себя хоть и тише, но безумнее. В большей степени, конечно, это относилось к бразильцам, которых было в несколько раз больше, чем болельщиков их соперников. То, как встречали глубокой ночью автобус пятикратных чемпионов мира у «Невского паласа», выглядело настоящим сумасшествием. Казалось, еще чуть-чуть и они возьмут автобус приступом.

На следующий день, 21 июня, желто-зеленые захватили весь центр Петербурга. На Дворцовой площади «Фонтанка», например, обнаружила компанию, перевезшую через океан в Россию раритетный «Фольксваген Жук» 1968 года. И все ради того, чтобы покататься на нем по российским городам, принимающим чемпионат мира. Другой их соотечественник ездил на гигантском тандеме размером с двухэтажный дом и кричал, что он вегетарианец и вообще за здоровый образ жизни. Потом приверженец ЗОЖ пересаживался на миниатюрный клоунский велосипедик, брал на плечи кого-нибудь из зрительниц и уверенно катался в таком виде, срывая аплодисменты.

Уже в день матча веселого велосипедиста можно было встретить у стадиона «Санкт-Петербург». Верхом на своем двухэтажном двухколесном друге он сидел, прислонившись к фонарному столбу, и что-то рассматривал в телефоне. Но живо откликался на просьбы посмотреть в чью-то камеру и улыбнуться для совместного фото.

Главное впечатление – невероятное разнообразие костюмов и головных уборов бразильских болельщиков. Были даже костюмы в виде наклеек Panini c футболистами. И у каждого второго в руках были копии Кубка мира, которыми они трясли и которые целовали, намекая на то, что совсем не прочь стать шестикратными чемпионами. Вокруг памятника Кирову творился настоящий желто-зеленый карнавал. Но вели себя бразильцы при этом относительно тихо. Действительно шумно становилось только, когда какие-нибудь телевизионщики просили их спеть что-нибудь на камеру. 

«Аргентина аут! Месси, чао!» – одна из самых популярных кричалок. Так бразильцы по-соседски отмечали вчерашнюю неудачу сборной Аргентины в матче с Хорватией (0:3). Костариканцы были в меньшинстве в соотношении 1 к 5 и вели себя скромнее. 

– Очень тяжело достать билеты, – пожаловался «Фонтанке» один из приехавших из Канады бразильцев с именем Мохамед. – Только на черном рынке удалось купить на сегодняшний матч за 750 долларов. На сайте ФИФА ловить их бесполезно.

– Но ведь это небезопасно, могут не пустить, – предостерегли мы его.

– Разве? Не знаю, я уже покупал так билет на предыдущий матч и нормально прошел.

Подсчитав в уме, сколько в рублях будет 750 долларов (около 48 тысяч рублей), нам оставалось только восхититься его любовью к футболу и порадоваться за торговцев недвижимостью из Канады, которые могут себе такое позволить.

– Какой прогноз на сегодняшнюю игру?

– Конечно Бразилия победит! Коста-Рика поставит автобус, но мы сумеем его преодолеть.

Как Неймар окропил Петербург слезами

От самого матча ожидалось не меньшего праздника, чем тот, который устроили болельщики. Но две, казалось бы, умеющие играть в яркий футбол команды как-то не радовали. За весь первый тайм футболисты обеих команд нанесли всего один удар в створ в исполнении бразильца Марсело на 41-й минуте. Был и один гол в исполнении Габриэля Жезуса, но судья Бьорн Кюйперс из Голландии отменил его из-за офсайда.

Зато во втором тайме бразильцы уже основательно насели на соперника и раз за разом принялись обстреливать ворота, которые оборонял трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Кейлор Навас. Особенно старался пробить его Неймар.

В Россию бразильский форвард приехал с прической, похожей на сваленный на голову «доширак». После издевательств в соцсетях и на телевидении нападающий все же подстригся. Теперь он очень хотел запомниться не только ужасной прической, но и забитым мячом. Настолько сильно было это желание, что в одном из эпизодов Неймар упал в штрафной соперника от легкого касания рукой с таким видом, словно его только что сбил грузовик. Судья сначала назначил пенальти, но под давлением костариканцев побежал смотреть повтор. Кюйперсу хватило нескольких секунд, чтобы оценить актерские способности Неймара и отменить свое решение. Желто-зеленое море болельщиков недовольно заревело. Матч медленно двигался к унылой и опасной для пентакампеонов ничьей. 

Спас репутацию пятикратных чемпионов мира уже в добавленное время Коутиньо – футболисты Коста-Рики на 91-й минуте банально подсели физически и совсем немного не успели за полузащитником «Барселоны», пропустив первый гол.

И только после этого на 97-й минуте, когда даже добавленные шесть минут истекли, сумел отличиться Неймар. Коста-Рика в тот момент, кажется, уже совсем отчаялась спасти игру. В контратаке Дуглас Коста поперечным пасом вывел Неймара на пустые ворота, и в этой ситуации нападающий уже не имел права промахнуться – 2:0.

После финального свистка Неймар упал на газон и долго рыдал. Сложно сказать, из-за чего. Возможно, потому, что бразильцы почти чудом смогли избежать ничьей, которая сильно снижала шансы Бразилии на выход в плей-офф. Теперь же в матче последнего тура против Сербии все зависит только от Бразилии. А может, Неймару просто жаль своей потерянной прически.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14

ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46

Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе

Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38

Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Болельщики издеваются над Неймаром из-за его симуляций на чемпионате мира
Дзюба: Надеюсь, после чемпионата мира будет больше предложений, уехал бы только в Англию
С начала мундиаля через фан-зону на Конюшенной прошли 400 тысяч болельщиков
Болеют на зависть
Бразилия забила два гола в добавленное время и победила Коста-Рику в Петербурге
Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»
Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем
Дзагоев и Жирков тренируются по индивидуальной программе
Американцы потребовали проверить российских футболистов на допинг, в РФС назвали это «обычной злобой»
Обвиненный в домогательствах россиянин извинился за поцелуй немецкой журналистки
Как Неймар окропил Петербург слезами
Как чемпионат мира защитили от петербургских фанатов
Это по-нашему. По-бразильски
Владимир Стогниенко: После третьего мяча сборной России я «поплыл»
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург Арены" - солнце
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Болеют на зависть

Итоги недели с Андреем Константиновым: ЧМ, ЕГЭ и выпускные

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем

Новости компаний
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
СК «Полис Групп»
22.06.2018 15:46
Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.