Как Неймар окропил Петербург слезами

Третий матч чемпионата мира в Петербурге запомнился ярким карнавалом болельщиков, торжеством видеоповторов и рыданиями Неймара. «Фонтанка» рассказывает, как прошла встреча Бразилии и Коста-Рики на Крестовском острове.

Если марокканцы с иранцами неделю назад запомнились песнями, плясками на сиденьях метро и раздражающим звуком шейпуров (национальных иранских дудок) на трибунах, то бразильцы с костариканцами вели себя хоть и тише, но безумнее. В большей степени, конечно, это относилось к бразильцам, которых было в несколько раз больше, чем болельщиков их соперников. То, как встречали глубокой ночью автобус пятикратных чемпионов мира у «Невского паласа», выглядело настоящим сумасшествием. Казалось, еще чуть-чуть и они возьмут автобус приступом.

На следующий день, 21 июня, желто-зеленые захватили весь центр Петербурга. На Дворцовой площади «Фонтанка», например, обнаружила компанию, перевезшую через океан в Россию раритетный «Фольксваген Жук» 1968 года. И все ради того, чтобы покататься на нем по российским городам, принимающим чемпионат мира. Другой их соотечественник ездил на гигантском тандеме размером с двухэтажный дом и кричал, что он вегетарианец и вообще за здоровый образ жизни. Потом приверженец ЗОЖ пересаживался на миниатюрный клоунский велосипедик, брал на плечи кого-нибудь из зрительниц и уверенно катался в таком виде, срывая аплодисменты.

Уже в день матча веселого велосипедиста можно было встретить у стадиона «Санкт-Петербург». Верхом на своем двухэтажном двухколесном друге он сидел, прислонившись к фонарному столбу, и что-то рассматривал в телефоне. Но живо откликался на просьбы посмотреть в чью-то камеру и улыбнуться для совместного фото.

Главное впечатление – невероятное разнообразие костюмов и головных уборов бразильских болельщиков. Были даже костюмы в виде наклеек Panini c футболистами. И у каждого второго в руках были копии Кубка мира, которыми они трясли и которые целовали, намекая на то, что совсем не прочь стать шестикратными чемпионами. Вокруг памятника Кирову творился настоящий желто-зеленый карнавал. Но вели себя бразильцы при этом относительно тихо. Действительно шумно становилось только, когда какие-нибудь телевизионщики просили их спеть что-нибудь на камеру.

«Аргентина аут! Месси, чао!» – одна из самых популярных кричалок. Так бразильцы по-соседски отмечали вчерашнюю неудачу сборной Аргентины в матче с Хорватией (0:3). Костариканцы были в меньшинстве в соотношении 1 к 5 и вели себя скромнее.

– Очень тяжело достать билеты, – пожаловался «Фонтанке» один из приехавших из Канады бразильцев с именем Мохамед. – Только на черном рынке удалось купить на сегодняшний матч за 750 долларов. На сайте ФИФА ловить их бесполезно.

– Но ведь это небезопасно, могут не пустить, – предостерегли мы его.

– Разве? Не знаю, я уже покупал так билет на предыдущий матч и нормально прошел.

Подсчитав в уме, сколько в рублях будет 750 долларов (около 48 тысяч рублей), нам оставалось только восхититься его любовью к футболу и порадоваться за торговцев недвижимостью из Канады, которые могут себе такое позволить.

– Какой прогноз на сегодняшнюю игру?

– Конечно Бразилия победит! Коста-Рика поставит автобус, но мы сумеем его преодолеть.

От самого матча ожидалось не меньшего праздника, чем тот, который устроили болельщики. Но две, казалось бы, умеющие играть в яркий футбол команды как-то не радовали. За весь первый тайм футболисты обеих команд нанесли всего один удар в створ в исполнении бразильца Марсело на 41-й минуте. Был и один гол в исполнении Габриэля Жезуса, но судья Бьорн Кюйперс из Голландии отменил его из-за офсайда.

Зато во втором тайме бразильцы уже основательно насели на соперника и раз за разом принялись обстреливать ворота, которые оборонял трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Кейлор Навас. Особенно старался пробить его Неймар.

В Россию бразильский форвард приехал с прической, похожей на сваленный на голову «доширак». После издевательств в соцсетях и на телевидении нападающий все же подстригся. Теперь он очень хотел запомниться не только ужасной прической, но и забитым мячом. Настолько сильно было это желание, что в одном из эпизодов Неймар упал в штрафной соперника от легкого касания рукой с таким видом, словно его только что сбил грузовик. Судья сначала назначил пенальти, но под давлением костариканцев побежал смотреть повтор. Кюйперсу хватило нескольких секунд, чтобы оценить актерские способности Неймара и отменить свое решение. Желто-зеленое море болельщиков недовольно заревело. Матч медленно двигался к унылой и опасной для пентакампеонов ничьей.

Спас репутацию пятикратных чемпионов мира уже в добавленное время Коутиньо – футболисты Коста-Рики на 91-й минуте банально подсели физически и совсем немного не успели за полузащитником «Барселоны», пропустив первый гол.

И только после этого на 97-й минуте, когда даже добавленные шесть минут истекли, сумел отличиться Неймар. Коста-Рика в тот момент, кажется, уже совсем отчаялась спасти игру. В контратаке Дуглас Коста поперечным пасом вывел Неймара на пустые ворота, и в этой ситуации нападающий уже не имел права промахнуться – 2:0.

После финального свистка Неймар упал на газон и долго рыдал. Сложно сказать, из-за чего. Возможно, потому, что бразильцы почти чудом смогли избежать ничьей, которая сильно снижала шансы Бразилии на выход в плей-офф. Теперь же в матче последнего тура против Сербии все зависит только от Бразилии. А может, Неймару просто жаль своей потерянной прически.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»