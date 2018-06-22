Страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти, в сделке участвует Россия

Страны ОПЕК собираются увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg, решение было принято на заседании организации в Вене 22 июня.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+ должно составить до 1 млн баррелей в сутки. При этом он сам уточнил, что фактический рост добычи составит около 600 тыс. баррелей, поскольку некоторые члены ОПЕК не смогут нарастить производство в короткие сроки. Саудовский министр уточнил, что в сделке участвует Россия и некоторые другие страны, не входящие в ОПЕК. 23 июня должна пройти встреча, на которой заключенное сегодня соглашение ратифицируют.