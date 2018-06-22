Микроавтобус перевернулся у шлиссельбургского кладбища, трое пострадали

Три автомобиля столкнулись днём 22 июня на улице Красный Тракт, около кладбища в Шлиссельбурге.

По предварительной информации, водителю «Ниссана Альмеры» стало плохо: он уткнулся в руль и выехал на встречную полосу. На встречке он задел микроавтобус без пассажиров, и тот опрокинулся на крышу. «Ниссан» же приехал в «лоб» легковой «Рено».

Госпитализированы все три водителя. Мужчина, управлявший микроавтобусом, и женщина из «Рено» получили травмы средней степени тяжести.

Точные обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.