Матч Бразилия – Коста-Рика повторил рекорд посещаемости на арене «Санкт-Петербург»

На матче группового этапа чемпионата мира по футболу Бразилия – Коста-Рика 22 июня был повторен рекорд посещаемости на стадионе «Санкт-Петербург». По официальным данным, игру посетили 64 468 зрителей. Это ровно столько же, сколько было на матче Россия – Египет 19 июня.

Счет в игре Бразилия – Коста-Рика в настоящее время ничейный — 0:0.

Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ранее сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года.