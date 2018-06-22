Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат вернул нападающему сборной России 200 млн рублей

Нападающий сборной России Федор Смолов смог вернуть деньги, которые он заплатил за новую квартиру в элитном жилом комплексе в Подмосковье. Новой недвижимости футболист так и не увидел.

Бывший депутат Государственной думы России Ильдар Самиев отдал почти 200 миллионов рублей футболисту Федору Смолову. Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что нападающий «Краснодара» и сборной России стал жертвой мошеннической схемы при покупке недвижимости в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники в 2015 году. Он поручил своему отцу Михаилу Смолову купить квартиру от его имени. Смолов-старший заключил договор с одним из инвесторов проекта ООО «Оптима проперти менеджмент», за которым стоят структуры Ильдара Самиева. Квартира, которую хотел приобрести футболист, была в залоге, однако Смолову обещали, что после выплаты определенной суммы будет запущена процедура по снятию обременения с недвижимости. После того, как деньги были отданы, а статус объекта недвижимости не поменялся, футболист обратился в правоохранительные органы.

Когда по этому факту было возбуждено уголовное дело, 200 млн рублей Смолову вернули, а договор купли-продажи был расторгнут. Футболист снял претензии к бывшему депутату партии «Справедливая Россия».

Самиев сейчас находится в СИЗО. Адвокатам экс народного избранника не удалось перевести его под домашний арест после выплаты денег должникам. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).