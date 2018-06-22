Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат вернул нападающему сборной России 200 млн рублей
Нападающий сборной России Федор Смолов смог вернуть деньги, которые он заплатил за новую квартиру в элитном жилом комплексе в Подмосковье. Новой недвижимости футболист так и не увидел.
Бывший депутат Государственной думы России Ильдар Самиев отдал почти 200 миллионов рублей футболисту Федору Смолову. Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, что нападающий «Краснодара» и сборной России стал жертвой мошеннической схемы при покупке недвижимости в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники в 2015 году. Он поручил своему отцу Михаилу Смолову купить квартиру от его имени. Смолов-старший заключил договор с одним из инвесторов проекта ООО «Оптима проперти менеджмент», за которым стоят структуры Ильдара Самиева. Квартира, которую хотел приобрести футболист, была в залоге, однако Смолову обещали, что после выплаты определенной суммы будет запущена процедура по снятию обременения с недвижимости. После того, как деньги были отданы, а статус объекта недвижимости не поменялся, футболист обратился в правоохранительные органы.
Когда по этому факту было возбуждено уголовное дело, 200 млн рублей Смолову вернули, а договор купли-продажи был расторгнут. Футболист снял претензии к бывшему депутату партии «Справедливая Россия».
Самиев сейчас находится в СИЗО. Адвокатам экс народного избранника не удалось перевести его под домашний арест после выплаты денег должникам. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Справка:
Напомним, это второе дело о мошенничестве, заведенное на Ильдара Самиева. Ранее экс-депутата заподозрили в махинациях с загородной недвижимостью на 850 тыс. долларов. Причем схема была крайне похожей на ту, которую использовали со Смоловым. Подконтрольное Самиеву ООО «Соратник» продало Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и коттедж в Красногорском районе Подмосковья. Однако после перечисления денег недвижимость на нового владельца не оформили, а деньги исчезли. 13 сентября 2017-го Самиева задержали.
Отметим, в СМИ Ильдара Самиева называли одним из главных спонсоров партии «Справедливая Россия». В Госдуме 6-го созыва он входил в комитет по земельным отношениям и строительству. В нынешний, седьмой, созыв парламента Самиев не прошел.