Российские «Мерседесы» – уже скоро. Первым будет Е-Class

Концерн Daimler намерен запустить серийное производство своих «Мерседесов» на новом заводе в Московской области в начале 2019 года. Об этом в Twitter сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, строительство предприятия идет по графику, и первый Mercedes выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.

Как пишет 22 июня Autonews, на солнечногорском заводе собираются выпускать сначала седаны Е-Class, а затем и кроссоверы GLC, GLE и GLS – всего примерно 25 – 30 тысяч автомобилей в год. Производство будет налажено по полному циклу, планируется открыть более тысячи новых рабочих мест.

Российское подразделение немецкого концерна в лице компании «Мерседес-Бенц Рус» объявило о начале строительства нового завода стоимостью около 250 млн евро в 2017 году. Власти Московской области обещали предоставить концерну налоговые льготы.

В мае 2018 года продажи Mercedes-Benz в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 3 234 автомобилей, что на 5,5% выше показателя за май прошлого года. Ожидается, что с 1 июля Mercedes-Benz повысит цены на свои автомобили в России на 3 – 5% в связи с инфляцией, повышением уровня комплектации автомобилей и выводом на рынок новых моделей.