Застройщик Legenda впервые выпустит облигации на 2 млрд рублей

В начале июля Legenda Intelligent Development Василия Селиванова выйдет на рынок публичных заимствований с облигационным займом в размере 2 млрд рублей, сообщила 22 июня компания. Так, девелопер получит альтернативный источник финансирования в преддверии отмены долевого строительства.

Ставка первого купона составит 13,5 – 14% годовых, доходность к погашению – 14,2 – 14,75%, говорят в компании. Организаторами займа выступят Альфа-банк, «БКС Глобал Маркетс» и ИФК «Солид».

«Выпуск дебютного облигационного займа – это в большей степени стратегический шаг, нежели необходимость привлечения средств для текущих проектов. Мы хотим заявить о себе на рынке публичных заимствований и зарекомендовать себя с прицелом на будущее», – объяснил Василий Селиванов, руководитель холдинга LEGENDA.

Выпуск облигаций обяжет компанию публиковать финансовую отчетность. Для российского рынка это редкость. В стране насчитывается всего десяток публичных застройщиков, включая петербургские «Группу ЛСР» и ГК Эталон». К внедрению стандартов финансовой отчетности девелоперов подталкивает ужесточение закона о долевом строительстве. С 1 июля 2019 года застройщики не смогут получать деньги дольщиков напрямую. Компании будут вынуждены брать кредиты на стройку у банков. В дальнейшем в РФ планируют полностью отказаться от долевого строительства.