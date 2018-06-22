Умер легендарный лётчик Иван Леонов, одной рукой управлявший самолётами

Знаменитый лётчик, герой России Иван Леонов скончался в Туле на 96-м году жизни. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Имя Леонова занесено в Книгу рекордов Гиннесса, он единственный в мире лётчик, воевавший в небе с одной рукой. Ранение, из-за которого ампутировали конечность, Леонов получил в воздушном бою 15 июля 1943 года. За время Великой Отечественной войны он совершил более 60 боевых вылетов, сбил шесть самолетов противника лично и два в группе.

Леонов награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».