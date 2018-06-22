ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком

Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС.

Приобрести квартиру в строящихся ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Елизаровский» и остальных объектах с привлечением ипотечного кредита от банка ВТБ (ПАО) можно на следующих условиях: процентная ставка по кредиту от 9,1% годовых, первоначальный взнос от 10% стоимости. Сумма кредита от 600 тыс рублей до 60 млн рублей, срок кредита – до 30 лет.

Возраст заемщика должен быть не меньше 21 года и не больше 60 лет на момент погашения ипотеки.

Комиссии за выдачу кредита отсутствуют. Необходимо страхование объекта недвижимости.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

По программе «Победа над формальностями» Вам понадобится предъявить паспорт и СНИЛС, справка о доходах не потребуется. Первоначальный взнос при покупке вторичного жилья не менее 40% от стоимости приобретаемого объекта, при покупке новостройки – не менее 30%, использование материнского капитала для взноса не предусмотрено; сумма кредита составляет от 600 тыс. до 30 млн руб., процентная ставка – от 10,3%, срок кредита – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Победа над формальностями» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Привлекательным предложением у ВТБ является программа «Чем больше квартира, тем выгодней». Основные условия программы включают: ставка от 8,9% на покупку квартиры площадью от 65 кв. м, первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости, комплексное страхование. Сумма кредита составляет от 600 тыс. до 60 млн руб., срок кридита до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования по программе «Больше метров – меньше ставка» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration