Hyundai вложит в завод автодвигателей в Петербурге 27 млрд рублей

Компания Hyundai раскрыла размер инвестиций в создание завода автодвигателей в Петербурге. Об этом 22 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Сумма в 27 млрд рублей указана в заявке на заключение специнвестконтракта, которая была подана в Минпромторг. Напомним, гендиректор автозавода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» Ентэк Ли еще в марте 2018-го заявил о планах по строительству завода в Петербурге мощностью 150 000 двигателей в год. Вице-губернатор Игорь Албин оценивал инвестиции в проект в 500 млн долларов. Для производства в городе зарезервирован земельный участок площадью 200 га.

На новом заводе собираются выпускать двигатели объемом 1,6 л. – они устанавливаются на все модели Hyundai, которые производятся на петербургском заводе: седан Hyundai Solaris, седан Kia Rio, кросс-версия хетчбэка Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Сейчас двигатели для них завозят из Китая.