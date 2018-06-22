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22.06.2018 15:41

СМИ: Бывший глава администрации Ельцина работал у Путина 18 лет

Экс-глава администрации президента Ельцина, муж его дочери Валентин Юмашев работает советником Владимира Путина уже 18 лет. Об этом РБК 22 июня рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Напомним, сегодня на сайте Кремля был опубликован указ Путина о назначении его советником Юмашева. Однако после того, как на это обратили внимание в СМИ, выяснилось, что Юмашев из Кремля никуда и не уходил. Источники РБК в администрации президента подтвердили, что все эти годы у него был даже свой кабинет в здании на Старой площади. Песков не стал объяснять, почему ранее не публиковались указы о назначении Юмашева. 

Справка:

Валентин Юмашев с 11 марта 1997-го по 7 декабря 1998 года был руководителем администрации президента. Кроме того, он был соавтором Бориса Ельцина по книгам «Исповедь на заданную тему» и «Записки президента». Женился на дочери президента Татьяне Дьяченко (фамилия первого мужа). Дочь Юмашева от первого брака Полина вышла замуж за олигарха Олега Дерипаску.

Сейчас является довольно крупным бизнесменом, занимается девелоперской деятельностью. Владелец половины башни «Империя» в «Москва-Сити», половины управляющей этим деловым центром компании ОАО «СИТИ». В СМИ писали, что Юмашев также был причастен приходу в партию «Правое дело» олигарха Михаила Прохорова. Впрочем, эта политическая операция закончилась провалом.


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