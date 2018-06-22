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22.06.2018 15:46

Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе

Старт продаж. Новый апарт-комплекс М97 в Московском районе
СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открывает продажи в новом апарт-комплексе М97.  

Здание высотой 11 этажей расположится в престижном Московском районе по адресу: Московский пр., 97, в трех минутах ходьбы до ст. м. «Московские ворота».

Удобное месторасположение комплекса позволит быстро добраться в любой район города. В 20 минутах езды находятся аэропорт Пулково и выезд на ЗСД, 15 минут займет дорога до аэропорта Пулково и Главного Московского вокзала. Будущим владельцам апартаментов также будет доступна развитая социальная, торговая, развлекательная и бизнес-инфраструктура Московского района.

Застройщик проекта – компания «М97 ИНВЕСТ». СК «Полис Групп» также примет участие в строительстве – одно из подразделений компании выступит в роли технического заказчика.

Площадь участка под застройку составляет 2 173 кв. м. Здесь планируется возвести 7 578,82 кв. м, в том числе 150 апартаментов и 8 офисных помещений. На прилегающей к комплексу территории будет выполнено благоустройство.

На выбор покупателей представлены апартаменты площадью от 25,46 кв. м до 47,68 кв. м. Все помещения сдаются с качественной чистовой отделкой и меблировкой. Срок передачи ключей 4 квартал 2020 года

На старте продаж стоимость начинается от 3 550 000 (без оснащения).

Доступна ипотека от банков-партнеров компании: Сбербанка, ВТБ, АКБ «Российский Капитал», банка «Дельта Кредит».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Апарт-комплекс М97 – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://www.m97invest.ru/dokumenty

 


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