Анекдотическую компанию «почтальонов» поймали на видео на Обводном

Любопытную компанию заметили в Петербурге – три почтовые машины в «связке», и все далеко не в лучшем состоянии. Видеозапись «весёлой компании» появилась 22 июня в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Сюжет» в лучших традициях раскрывается с конца. Мы видим неисправный фургон «EMS – Почта России». Он на платформе эвакуатора. Затем оказывается, что эвакуатор тоже с эмблемой Почты России. Потом мы понимаем, что и он неисправен, так как его тянет на буксире – раз, два, три! – ржавый почтовый грузовик.

Выяснить место действия помогают панорамы «Яндекс.Карт» – это набережная Обводного канала.