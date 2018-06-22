Конгрессмены просят ввести санкции против Евтушенкова: акции АФК «Система» падают

Акции АФК «Система» и подконтрольного ей сотового оператора МТС идут вниз днем 22 июня. Это связано с просьбой американских конгрессменов внести бизнесмена Владимира Евтушенкова в санкционный список.

Как сообщает издание The Bell, в Госдеп и Минфин США в середине мая обратились конгрессмены от Республиканской партии Илиана Рос-Лейтинен (на ее сайте и опубликован документ) и Марк Уолкер. Они просят чиновников «оперативно» проверить, подходит ли глава АФК «Система» Владимир Евтушенков под критерии для включения в санкционные списки.

В письме в Госдеп политики указывают: «Система» реализует ряд проектов в Крыму, а оператор МТС обвинялся в коррупционной деятельности в Узбекистане. Авторы запроса также припоминают Евтушенкову попадание в «кремлевский доклад» Минфина США (куда вошли все российские миллиардеры по списку Forbes). А акции МТС, напоминают Рос-Лейтинен и Марк Уолкер, торгуются на Нью-Йоркской бирже.

«Мы не получали никаких официальных запросов по этому поводу. Группа АФК «Система» не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым», — заявил официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

Биржи между тем уже отреагировали на новость из-за океана: к 15:00 по московскому времени акции АФК «Система» упали на 6%, МТС – на 4%.

Напомним, 17 июля 2018 года акционерная финансовая корпорация «Система» объявляла о техническом дефолте. Он был связан с арестом активов, который сделал невозможным выполнение кредитных обязательств. После того как АФК «Система» достигла мирового соглашения с «Роснефтью» в декабре 2017-го, ее акции за день поднялись более чем на 20%.