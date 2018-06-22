Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора пожаловался, что его заставляют самого ездить в суд

Из уголовного дела пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского остался всего один эпизод из девяти. Его обвиняют в растрате.

Об этом 22 июня пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. Адвокат Елена Вяткина рассказала изданию, что ранее Ампелонского обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК) по 9 эпизодам, теперь же эпизод остался только один, а дело переквалифицировано на растрату (ст. 160 УК).

Во время заседания Мосгорсуда сегодня Ампелонский пожаловался на следователя за то, что тот заставляет его «самостоятельно добираться на следственные действия и в суд». Правда, суд отклонил эту жалобу. Также принято решение оставить Ампелонского и других фигурантов дела под домашним арестом.

Напомним, по делу также проходят начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Общую сумму растраты следователи оценили в 58 млн рублей. Дело связано с хищениями через «Главный радиочастотный центр». Деньги якобы похищали, фиктивно оформляя на работу людей и выплачивая им зарплаты.