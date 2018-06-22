Петербуржец требует закрасить граффити с Черчесовым

На городском портале Санкт-Петербурга появилось обращение с требованием «закрасить поскорее» появившееся 21 мая граффити с тренером сборной России.

Петербуржец Александр С. в своем обращении властям написал «Закрасьте скорее, а то стыдно за местный стрит-арт», а также прикрепил две фотографии с изображением Станислава Черчесова на Введенской улице. Жалоба опубликована в рубрике «Несанкционированные надписи/ объявления на стенах домов». Ответ противнику граффити директор СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района» должен дать до 29 июня.

Это не первый раз, когда петербуржцы недовольны работой уличных художников. Так, некоему Павлу К. не понравилось граффити, которое арт-группа «Явь» нарисовала через несколько дней после теракта в метро 3 апреля 2017 года, поэтому изображение света в конце тоннеля и огней прибывающего поезда закрасили коммунальщики.Также жители города требовали закрасить граффити с лидером ополчения непризнанной ДНР Арсеном Павловым, известным как Моторола, создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, персонажем Дмитрия Нагиева – прапорщиком Задовым и его соседкой Зинаидой Тракторенко.

Напомним, что граффити с наставником российской команды, выигрывшей уже два матча на мундиале, появилось 21 июня на одной из трансформаторных будок в Пушкарском саду в Петроградском районе. Авторы проекта – команда уличных художников HoodGraff. На завершающей стадии помочь граффитчикам пришел музыкант Сергей Шнуров, строчка из песни которого «Ты просто космос, Стас!» появилась рядом со Станиславом Черчесовым.