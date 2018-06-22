Пенсии и бензин снизили доверие к Путину и Медведеву

Пенсионная реформа и высокие цены на бензин уменьшили рейтинги российских президента и премьер-министра. А вот доверие к обеим палатам парламента, напротив, выросло.

Таковы итоги опроса ВЦИОМ, опубликованные 22 июня. Судя по статистике, еще месяц назад деятельность Владимира Путина одобряли 79% граждан. 14 июня, напомним, произошло важное внутриполитическое событие: кабинет министров официально объявил о пенсионной реформе. За это время в стране также выросли цены на бензин. Поэтому на неделе 11 – 17 июня рейтинг одобрения главы государства стал ниже почти на 7% – он упал до 72,1%. Та же тенденция и в оценке гражданами работы главы правительства Дмитрия Медведева: от 45,2% месяц назад к 38,5% на середину июня. Упал уровень одобрения и к правительству в целом: от 51,3% к 44,7%.

Соответственно, подрос уровень необрения: на 5,4% у Путина, на 7,3% у Медведева и на 6,5% у правительства.

При этом, что характерно, рейтинги Совета Федерации и Государственной думы, напротив, подросли на несколько процентов.

Если говорить о персональных рейтингах российских политиков, то еще к концу мая Владимиру Путину доверяло 46,9% опрошенных. Сейчас — 42%. У Дмитрия Медведева рейтинг был значительно ниже — 12,3%, но и он упал — до 9,2%. Интересно, что ухудшилась статистика и у главы «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального: падение с 1,1% до 0,9%.

Что касается партий, то за последний месяц падение демонстрирует только партия власти – «Единая Россия»: с 49,3% до 45,9%. У остальных — небольшой, но рост. КПРФ — от 10,2% к 11,8%; ЛДПР — от 8,6% к 9,5%; «Справедливая Россия» – от 4,7% к 4,9%.