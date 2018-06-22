Здесь вам не паркинг

В рамках спецпроекта, посвященного сфере ЖКХ, рассказываем, как избавиться от незаконной парковки во дворе.

Что делать, если в открытом дворе паркуются не только жители прилегающих домов, но и всего квартала? Или гости расположенных неподалеку гостиниц, заведений общепита? Спорить с владельцами припаркованных во дворе автомобилей можно годами. Чтобы раз и навсегда избавиться от непрошеных автомобилистов, проще установить ограждение.

«Проконтролировать, кто именно паркует авто во дворе многоквартирного дома, практически невозможно, — объясняет юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов. — Для того чтобы вашим двором не пользовались посторонние, нужно общим решением принять постановление об ограждении двора или мест въезда на территорию».

Но забор — не самое простое решение. Как поясняет Андрей Комиссаров, руководитель коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры», если жильцы самостоятельно установят ограждение вокруг дома и шлагбаум на въезде во двор, то велик шанс возникновения судебного спора о сносе самовольно возведенных объектов. В суд с таким иском может обратиться любое лицо, чьи права и законные интересы нарушены. И даже тот человек, который парковался у вас во дворе, не имея к нему никакого отношения.

Комиссаров рассказывает, что руководствоваться при установке забора нужно тремя законами. Это «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», которые утверждены постановлением Правительства РФ от № 491, ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», и сам Жилищный кодекс. В этих законах указано, что участок вместе с «элементами озеленения и благоустройства» бесплатно переходит в общую долевую собственность владельцев квартир с момента постановки дома на кадастровый учет. А решение об установке забора принимается на общем собрании собственников. Проголосовать за ограждение должны как минимум две трети владельцев квартир в доме.

«На собрании нужно принять решение о сроке начала работ, стоимости материалов и установки, о том, кто и как будет платить за установку и содержание ограды, а также о ее включении в состав общего имущества, — говорит Комиссаров. — Причем такие решения законно можно принимать только при условии, что границы участка, на котором расположен дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета».

Установить шлагбаум еще сложнее. После того как за его установку проголосует собрание собственников, сооружение нужно согласовать в ГИБДД, а также с пожарными, без ведома которых перегораживать доступ к подъездам запрещено.

Кроме того, закон требует рядом со шлагбаумом во дворе установить будку охраны с круглосуточным дежурством. Как вариант – разместить ограждение возле диспетчерской коммунальной службы, в которой есть пульт управления шлагбаумом. Рядом должна висеть табличка с номерами телефонов людей, которые могут оперативно открыть проезд.

«Использование придомовой территории под парковку – это серьезная проблема для многих городов, не только Петербурга, — говорит Андрей Кузнецов, руководитель ГК «Стоун». — Даже если весь двор закатать в асфальт, мест для транспорта не хватит. В то же время двор принадлежит не только автовладельцам, но и всем собственникам квартир и коммерческих помещений. Поэтому при благоустройстве двора надо учитывать интересы всех граждан: семей с детьми (детские площадки), любителей спорта (спортивные площадки), автовладельцев». Он добавляет, что общее собрание собственников может решить установить не только шлагбаум, но и «отбойники», которые будут преграждать путь к детским площадкам или газонам.

«При этом нужно четко понимать, какая территория у дома является общедомовой собственностью, а какая – городской. Очень часто прилегающие территории у дома, даже находящиеся в непосредственной близости, не относятся к дому, и ограничивать движение на них незаконно, — предостерегает Сергей Минко, гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии». — Тем более что еще одна распространенная проблема в городе – это именно незаконные парковки, которые ограничивают жителей соседних домов. В любом случае этим вопросом должны заниматься юристы». Он советует для начала просто обратиться в управляющую компанию, вполне возможно, ее специалисты проделают всю описанную выше работу.

«Самое беспроигрышное решение проблемы с незаконной парковкой – дома с закрытой территорией, особенно если в них немного квартир, — подытоживает Андрей Комиссаров. — Если размер двора позволяет закрепить за каждой квартирой определенное парковочное место, соглашение об этом тоже принимают на собрании. И так уже поступили жильцы многих домов в центре города».



Марина Васильева,

«Фонтанка.ру»