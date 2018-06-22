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22.06.2018 10:00

Правильный выбор планировки квартиры

Как найти такую планировку, которая подойдет именно Вам? Как максимально эффективно распорядиться особенностями планировки и выгодно подчеркнуть ее достоинства?
Правильный выбор планировки квартиры
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Типовые планировки доживают свой век в таких же типовых домах советской постройки. В наше время застройщики предлагают такое многообразие планировочных решений, что от их количества у неподготовленного покупателя голова идет кругом. Предлагаем алгоритм, который будет "шпаргалкой" при оценке любой планировки.

Ориентация квартиры относительно сторон света

Для жителей Питера особенно актуально заманить солнышко, не балующее нас своим появлением в окна. Подумайте, в какое время суток это важно именно для Вас. Совы, жаворонки – особое внимание к вопросу. Попивать кофе с первыми лучами солнца на кухне, или читать книгу под мягким вечерним светом в спальне. Юго-восток и юго-запад – классика жанра. А вот юг и север – уже сложнее. Но примите во внимание, не всегда юг – хорошо, а север – плохо. Любителям прохлады в комнатах, выходящих на южную сторону, будет душно и некомфортно. Смело выбирайте квартиру с окнами на север, северо-восток или северо-запад. Оценивайте ориентацию квартиры именно с точки зрения Вашего образа жизни и функционала комнат.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Количество изолированных комнат и их функциональное использование

В любой квартире всегда не хватает ровно одной комнаты. Разберем на примере двухкомнатной квартиры как «раздвинуть» границы имеющейся квартиры, в которой проживает семья с ребенком, не меняя количество квадратных метров.

Если ребенок маленький и будет спать в комнате родителей, разделите большую по площади комнату на «взрослую» и «детскую» половины. Это может быть светопрозрачная раздвижная перегородка, стеллаж, японские шторы или декоративная перегородка из реек. Фантазия ограничивается только бюджетом и требованиями по степени изолированности. Такое зонирование не должно восприниматься как разделение одной комнаты на две, так как отсутствие естественной вентиляции и естественного освещения в одной половине помещения не может сделать его полноценной комнатой.

Вторую изолированную комнату можно целиком отдать под просторную гостиную. Если кухня небольшая, можно зону столовой с «парадным» обеденным столом перенести в гостиную, а в кухне оставить небольшой столик или барную стойку, как место для завтраков и быстрых перекусов. Если позволяет конструкция дома, можно сделать проход из кухни в гостиную (рядом со столовой зоной). Таким образом мы создаем единое пространство кухни-гостиной, выигрываем и в объеме, и в удобстве.

Еще один способ «раздвинуть» стены, это уменьшить коридор или отказаться от него совсем. Если у Вас не слишком часто остаются на ночевку мамы, няни или друзья, можно расширить гостиную за счет коридора. Конечно, нужно оставить при этом место для прихожей, так называемой, «грязной» зоны.

Если один или двое подросших детей нуждаются в изолированной детской, а родители не хотят спать на раздвижном диване в гостиной, то одну комнату можно отдать под детское царство, а в другой совместить гостиную и спальню. В зависимости от конфигурации комнаты и расположения входа, следует выбрать, какую зону разместить у окна. Предпочтительнее зону спальни расположить ближе к окну, а зону гостиной ближе к входу. Зонирование также может быть различным, как и в предыдущем случае. Выбор придется делать между сохранением ощущения объема и изолированностью спальни.

В квартирах, в которых застройщик изначально предусмотрел возможность объединения кухни и гостиной, простор для фантазий значительно больше. В ЖК «Образцовые кварталы», застройщика ООО «Терминал-Ресурс», планировки разработаны с таким расчетом, чтобы комбинаций размещения изолированных комнат и кухонь-гостиных было как можно больше. В итоге каждая семья может подобрать планировку, подходящую ей по составу семьи и образу жизни.

Есть еще одна особенность квартир в «Образцовых кварталах» на мансардном этаже. Имея полноценную монолитную кровлю и высоту более 4,4 м в самой высокой точке, жильцы верхнего этажа имеют возможность создать дополнительную полезную площадь, выстроив второй ярус. Там можно разместить зону кабинета, зону дополнительной спальни или обеспечить дополнительные места для хранения.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Санузлы, гардеробные и места для хранения

При оценке планировки примите решение, каких служебных помещений Вам нужно больше. Застройщик «Образцовых кварталов» распланировал свои квартиры таким образом, что у жильцов есть много вариаций как их лучше организовать. Во всех квартирах, начиная с двухкомнатных, изначально предусмотрено два санузла. Во всех квартирах в зоне прихожей есть ниша или свободное место для устройства гардероба для верхней одежды. Если Вам не нужно два санузла, вы можете увеличить гардероб, использовать его как кладовку или хозяйственную комнату

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Лоджии, эркеры и французские балконы

Наличие просторного остекленного балкона является преимуществом любой квартиры. В «Образцовых кварталах» большинство квартир имеют либо остекленную лоджию до 9,5 кв. м. (ЖК «Образцовый квартал 4») с остеклением до пола, либо функциональный эркер (ЖК «Образцовый квартал 3»). Остается только выбрать оптимальный для себя вариант.

Остекленный балкон станет прекрасным местом для отдыха и обеспечит зоной дополнительного хранения. Утепленная лоджия может стать еще одним вариантом «расширения» границ квартиры. Вы можете использовать ее под зону кабинета, зону столовой или территорию для отдыха и релакса. Эркеры в свою очередь предлагают сразу зрительное объединение объема балкона и комнаты и создают ощущение света и простора в помещении. Система отопления теплым водяным полом в «Образцовых кварталах» обеспечивает комфортную температуру комнат даже с большой площадью остекления. А отсутствующие радиаторы в квартирах позволяют проектировать французские балконы, что также придает помещениям дополнительный зрительный объем и добавляет освещенность.

Хочется отметить, что выбор хорошей планировки с учетом специфики именно Вашей семьи, ее состава и образа жизни, станет залогом Вашего удобства, комфорта и уюта на долгие годы вперед. Нет хороших или плохих планировок. Есть подходящие конкретно для Вас или нет. Посмотрите планировки квартир в «Образцовых кварталах» Мы уверены, Вы точно найдете правильную планировку и сделаете свой правильный выбор.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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