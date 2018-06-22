В депо «Южное» заводят поезда, оно начнет работу в сентябре
Передача электродепо «Южное» в эксплуатацию метрополитену Петербурга запланирована на сентябрь этого года. Готовность объекта составляет 100%, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры 22 июня.
Сейчас на объекте завершается монтаж видеонаблюдения и систем безопасности. Кроме того, идёт процесс получения разрешительной документации, в комитете рассчитывают, что «Южное» будет введено в эксплуатацию к сентябрю. Часть подвижного состава метрополитена уже находится в депо, которое представляет собой многофункциональный комплекс, включающий более 30 зданий и сооружений для обслуживания и ремонта подвижного состава. Депо будет обслуживать поезда пятой (фиолетовой) линии подземки.
10 июня метрополитен показал первые поезда, которые прибыли на площадку в Шушары.
Справка:
Общая площадь депо «Южное» в посёлке Шушары составляет 36 гектаров. Оно будет одним из самых больших в России. Контракт на строительство был заключён ещё летом 2014 года и был рассчитан до 20 января текущего года. О начале строительства было заявлено весной 2015 года, но в 2016 году контракт с подрядчиком — компанией «Трансстрой» — был расторгнут из-за некачественного выполнения работ. Депо доверили достраивать «ЛенСпецСМУ» за 5,43 млрд рублей, а сроки завершения сдвинулись. «Южное» - первое депо, построенное с нуля за последние 15 лет. Оно должно стать конечным пунктом фиолетовой ветки, ближайшие к нему станции – строящиеся и проектируемые «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары».