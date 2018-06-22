В депо «Южное» заводят поезда, оно начнет работу в сентябре

Передача электродепо «Южное» в эксплуатацию метрополитену Петербурга запланирована на сентябрь этого года. Готовность объекта составляет 100%, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры 22 июня.

Сейчас на объекте завершается монтаж видеонаблюдения и систем безопасности. Кроме того, идёт процесс получения разрешительной документации, в комитете рассчитывают, что «Южное» будет введено в эксплуатацию к сентябрю. Часть подвижного состава метрополитена уже находится в депо, которое представляет собой многофункциональный комплекс, включающий более 30 зданий и сооружений для обслуживания и ремонта подвижного состава. Депо будет обслуживать поезда пятой (фиолетовой) линии подземки.

10 июня метрополитен показал первые поезда, которые прибыли на площадку в Шушары.