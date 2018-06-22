Правительство предлагает ввести акциз на смесь для кальянов

Законопроект о введении акциза на смесь для кальянов внесло правительство в Государственную думу 21 июня. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает введение акциза уже в следующем году. Сбор будет увеличиваться с 457 рублей за килограмм смеси для кальяна в 2019 году до 495 рублей в 2021.

Ранее сообщалось, что чиновники решили не вводить отдельное регулирование для вейпов и электронных сигарет, приравняв их к остальным табачным изделиям.