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22.06.2018 14:42

Наказанием за грехи назвал протоиерей РПЦ повышение пенсионного возраста

Настоятель православного храма протоиерей Алексий Чаплин назвал «нравственную» причину жесткой пенсионной реформы. Русский народ слишком много грешит, считает священник.

Статья Чаплина опубликована 22 июня в издании православного толка «Русская народная линия». «Правда заключается в том, что нынешняя пенсионная реформа – это не происки «либерального лобби», а наказание Божие за те беззакония, к которым причастен чуть ли не каждый в нашем поколении», – уверяет священник.

Православных Чаплин упрекает за «одемокрачивание» и предлагает видеть источником бед не только власть и государство, но и сам народ.

Пенсия, уверен представитель РПЦ, стала носителем «печати богопротивности».

«И вот сегодня наступает время расплаты… Не случайно повышение пенсионного возраста настигло поколение, которое наиболее преуспело в разрушении Богоустановленных семейных ценностей, – пишет автор. – Наши грехи переполнили чашу гнева Божьего и вопиют к Небу об отмщении… Пенсионная реформа – это лишь предвестник гораздо более страшных социальных кар».

Алексий Чаплин возглавляет храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Жуково Белгородской области.

При реформе пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах пройдут митинги против реформы


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