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22.06.2018 14:37

RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса возле Левашовского хлебозавода

Группа RBI получила разрешение на строительство жилого комплекса на 199 квартир и паркинга на 264 машино-места на Барочной улице, возле Левашовского хлебозавода, сообщила 22 июня пресс-служба компании.

Здесь построят несколько домов совокупной площадью около 20 тысяч кв. м, от 4 до 11 этажей. В проект планируют вложить 3,5 млрд рублей; как писала «Фонтанка», один миллиард из этой суммы потратят на реконструкцию Левашовского хлебозавода — памятника эпохи конструктивизма. В отношении него разрешение на строительство еще не получено. Идет проработка концепции нового культурного пространства в здании.

Напомним, здесь планируется создать  экспозицию, посвященную работе хлебозавода во

время блокады Ленинграда. В начале марта RBI сообщало, что концепцию новой культурной «точки притяжения» разработают молодые создатели модного пространства «Тайга» на Дворцовой набережной, 20 (в сентябре прошлого года пространство закрылось, его сменило иммерсивное шоу «Безликие»). Еще раньше, в январе, застройщик вместе с Евгением Герасимовым, архитектором нового жилого комплекса на Барочной, представил концепцию обустройства Левашовского на градозащитном вечере петербургского ВООПИиК. Попытка наладить диалог оказалась не слишком удачной. «Блокадную часть» обновленного Левашовского представили как «музей нового типа», со всеми интерактивными новшествами. В ответ на что получили волну неодобрения: градозащитники посчитали, что музей должен выглядеть более традиционно. Кроме того, они заявили, что новые здания закроют вид на памятник с соседних улиц.

Позднее, в июне, стало известно, что центральное место в реконструированном памятнике должна занять просветительская организация «Дом культуры Льва Лурье». Его основатель уже начал формирование будущей экспозиции о блокаде Ленинграда и создание лекционной программы, сообщают в RBI. «В этой части Петроградской стороны напрашивается новая точка притяжения, общественно-культурная зона. Это быстро растущий район, а объектов культуры практически нет, – комментирует Лев Лурье. – Мы хотим, чтобы обновленный Левашовский хлебозавод стал именно таким местом – живым, разноплановым, куда смогут приходить и дети, и взрослые, где будет органично и тактично соединяться память о блокаде и сегодняшний день. Подготовительная работа, формирование будущей экспозиции и лекционной части, уже началась. Сразу после получения инвестором всех необходимых разрешений, мы готовы переходить от слов к делу».


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ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
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Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
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