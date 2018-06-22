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Чемпионат мира по футболу 2018
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22.06.2018 14:30

Дзагоев и Жирков тренируются по индивидуальной программе

Полузащитники сборной России по футболу Юрий Жирков и Алан Дзагоев занимаются отдельно от общей группы. Об этом 22 июня сообщается в официальном Twitter российской команды.

Тренировка прошла на базе в подмосковном Новогорске. Напомним, Дзагоев и Жирков получили травмы в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии, в котором Россия победила со счетом 5:0. Дзагоев тогда травмировал заднюю поверхность бедра, на поле он больше не выходил. Жирков получил ушиб голени, он принял участие в матче против Египта (3:1), но испытывал проблемы.

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что Жирков, скорее всего, примет участие и в матче против Уругвая, который пройдет 25 июня. А вот Дзагоев вернется в общую группу и, соответственно, в игру, только в плей-офф (выход туда российская сборная обеспечила себе досрочно).


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