Петербург первым в России снизил налог на прибыль для создателей центров обработки данных

В Петербурге приняты новые налоговые льготы для компаний IТ-сферы — введена пониженная ставка налога на прибыль для инвесторов, которые вложатся в создание или модернизацию центров обработки и хранения данных, а также для компаний, занимающихся экспортом программного обеспечения.

Как сообщили 22 июня в комитете по экономической политике и стратегическому планированию, в новом законе установлена региональная ставка налога на прибыль - 12,5 % на 2018-2020, а далее – 13,5%.

– Санкт-Петербург стал первым в России городом, предоставившим льготы компаниям, инвестирующим в центры обработки данных, – рассказал председатель КЭПиСП Иван Филиппов. – Сегодня такие центры – ключевой элемент инфраструктуры рынка цифровых технологий, и мы считаем принципиально важным поддержать эту отрасль в силу ее стратегического значения. Кроме того, мы предоставили льготы экспортерам программного обеспечения.

Воспользоваться льготой смогут компании, осуществившие инвестиции в создание и модернизацию на сумму от 500 млн рублей. А у претендующих на льготы по экспорту ПО его доля должна составлять не менее 70% от объема выручки, а 90 % выручки компании должно приходиться на вид деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги».

Как отмечал ещё весной Филиппов, из 10 крупных российских ЦОД только один расположен в Петербурге. А из 40 ЦОД Северной столицы только 10 имеют третий уровень надёжности. При этом, по словам чиновника, большинство мировых дата-центров находятся в США, и петербургские компании в основном пользуются их мощностями, а значит, город теряет деньги.