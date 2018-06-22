Путин, динозавры и Пикачу: фанаты Бразилии и Коста-Рики зажигают перед матчем
Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», 22 июня фанаты превратили ожидание матча в настоящий праздник. В глаза бросается обилие желто-зелёного: бразильцы кажутся менее шумными, чем египтяне, зато заметно музыкальнее. Болельщики не только прославляют свою сборную, но и шумно радуются поражению Аргентины, накануне проигравшей хорватам с разгромным счётом 0:3. Так, больше пятидесяти человек на пути к стадиону от «Маяковской» с воодушевлением распевали «Чао, Месси!».
Поют, танцуют, играют на барабанах, гитарах, а также устраивают гонки на динозаврах и у стадиона на Крестовском. Среди флагов и ростовых кукол можно встретить даже «Путина». Импровизированное шоу срывает аплодисменты.
Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Коста-Рики на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся в 15:00 по московскому времени.
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Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.